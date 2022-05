“Estoy de acuerdo con Cristina en que hay que sacar los debates de abajo de la alfombra”

El ex gobernador de San Juan, atendió a Diagonales luego de protagonizar el debate en Diputados por la ley de alquileres, de la que el Frente de Todos salió airoso, con un dictamen unificado. “Logramos representar a los sectores medios y bajos que son los inquilinos”, dice, satisfecho, en una charla que repasa también el momento político del Gobierno. “Estoy de acuerdo con Cristina en que había que sacar los debates de abajo de la alfombra. Lo ideal sería que no existieran las internas, pero el peronismo siempre ha sido así”, advierte.

¿Qué balance hace del debate por la ley de alquileres?

-Como Frente de Todos logramos representar al sector medio, medio bajo, que son los inquilinos. Juntos por el Cambio al principio quiso derogar la ley, lo cual es curioso, porque por algo se llama ley Lipovetsky. Pasa que se dieron cuenta que era generosa con los inquilinos, y eso les molesta, así que quisieron atropellarla. Nosotros presionamos y logramos mantener los dos artículos principales, los tres años de contrato y un índice que toma salarios e inflación.

Al principio del debate, no todos los legisladores del oficialismo estaban de acuerdo con el dictamen que finalmente firmaron todos. ¿Por donde pasó el debate?

-Yo hablé con Cecilia (por Moreau, presidenta de Legislación General) y también lo hicieron varios compañeros, como Federico Fagioli, que entendíamos que necesitábamos proteger a los inquilinos. Hubo varios compañeros y compañeras que estuvieron bien y no desentonaron, como Gisella Marziotta. Seguro que me olvido de alguno, pero todos hicieron su aporte. También pesó que muchos, como yo, presentamos nuestros propios proyectos.

Usted contó que fue interventor de vivienda en San Juan hasta antes de la dictadura, que esa fue su primera función pública. ¿Cómo es esa historia?

-Sí, lo fui, convocado por Eloy Camus, gobernador de San Juan entre el 73 y el 76, el mejor gobernador de la provincia que conocí. Yo me recibí en el 74 y enseguida me nombró. Yo tenía 24 años. Como dije en la comisión, no hay nada más lindo que resolver el problema de la vivienda de la gente, algo que la derecha no entiende, Macri no entregó una sola, por eso lo conté. Te toca las fibras más íntimas, urbanizar, saber que una familia argentina tiene su techo digno.

El tema de la vivienda, especialmente de los alquileres, está íntimamente relacionado con los salarios, y hoy hay un “debate”, por decirlo así, al interior del Gobierno sobre ese sector de los trabajadores que gana sueldos de pobreza. ¿Qué posición tiene?

-Creo que ha habido una distribución de la riqueza no muy equitativa, especialmente por la inflación en el sector alimentario. A mi me sigue llamando la atención como esos empresarios, que estaban fundidos con Macri, hoy que les va bien boicotean de esta manera. Mi visión es que hay que ir más a fondo, hay que movilizar a nuestro pueblo, vengo insistiendo con eso. No te digo atropellar a los empresarios, no es eso, pero si tener presencia, controlar los precios, por lo menos asustarlos. No puede ser que haya diferencias de precios entre un comercio y otro a pocas cuadras, lo veo acá en San Juan y pasa en todo el país, con la harina, con el azúcar. Nadie los controla.

Tampoco es una conducta empresaria llamativa, ¿no? Ya ha pasado en otros momentos del país.

-Siempre han sido así. Los apretás y empiezan a esconder la mercadería. Hay un sector de la sociedad que es extremadamente individualista. Son corporaciones que lo único que le interesa es ganar plata, pero no entienden que nadie se va a realizar en un país que está destruido. Algunos, encima, hacen una campaña de desánimo, diciendo que la gente se va del país, lo que es mentira, y mientras venimos de crecer un diez por ciento en un año. Cuando digo algunos, me refiero también a dirigentes de la oposición. Lo escuchaba a Alberto Assef (diputado nacional del Pro) decir eso durante el debate por alquileres y pensaba que es gente que sólo les interesa destruir.

¿Las internas del Frente de Todos no contribuyen a ese desánimo?

-Lo ideal sería que no existieran las internas, pero el peronismo siempre ha sido así. Nunca fuimos todos señoritos quietitos mirando el pizarrón (ríe). Siempre hemos sido barulleros. Recuerdo la época de Cámpora. Siempre el peronismo ha sido una avenida ancha llena de carriles. Pero siempre tirando para el mismo lado. En esto igualmente estoy de acuerdo con lo que planteó Cristina, me parece bien esto que dijo de “fijemos los marcos de la discusión” y “no metamos las diferencias abajo de la alfombra”. Capaz nos sirve dar el debate de cara a la sociedad. Y que en todo caso, las cosas se resuelvan en unas PASO el año que viene. Si tiene que haber una PASO, que las haya. Y ojo: la institucionalidad para eso está dada. Cuando el actual gobernador de San Juan quiso prohibir las PASO fuimos a la justicia y lo revertimos. No podemos retroceder a que alguien maneje las internas a dedo.

Usted fue presidente del PJ durante el macrismo, así que algo sabe de ser oposición. ¿Cree que la amenaza de la vuelta de JxC pueda ordenar las diferencias, como apuesta un sector del Gobierno?

-Esa posibilidad me aterra. La gente se olvida, pero nos intervinieron el partido. A pesar de todas las dificultades, logramos la unidad. Me aterra la posibilidad de la vuelta de Juntos por el Cambio. Así que creo que es hora de ponerse el overol, hacer unidad y salir con el pueblo a la calle. Eso también va a servir para frenar la inflación.

Fuente: https://www.diagonales.com/