Esclavitud en General Las Heras: Rescataron a 18 personas víctimas de explotación laboral

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Departamento Trata de Personas de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal por infracción a la Trata de Personas.

En total, fueron rescatadas 18 personas, cuatro de ellas menores de edad. De esa cantidad de trabajadores, siete son argentinos, seis bolivianos y uno paraguayo, mientras que los menores de edad son todos oriundos de Bolivia.

La investigación fue ordenada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, por ante la Secretaría número 5 de Maximiliano Callizo. Se pudo determinar -mediante un trabajo de campo y observación a través de drones en el predio donde funciona la ladrillera, situado sobre la Ruta Nº6 y acceso Zabala- que las personas se encontraban viviendo en el lugar y se les cobraba el alquiler de las viviendas, que estaban en condiciones inhabitables, sin agua corriente ni cloacas, luz ni gas. En tanto, las jornadas laborales eran extensas y los salarios por debajo de la mitad del sueldo de mercado para dicha actividad.

El operativo también se llevó a cabo en el domicilio particular del propietario de la ladrillera, en Marcos Paz, pero el hombre no fue encontrado. La esposa les indicó que su marido había salido temprano a hacerse estudios médicos. Por lo pronto, el sospechoso no pudo ser localizado.