Elecciones 2023: Massa no quiere las PASO. Quiere ser candidato de consenso

El titular de Economía dio este martes importantes pistas sobre cuál podría ser su futuro político. Primero en una mesa con sindicalistas, funcionarios e importantes empresarios del país, y más tarde cerrando la “AMCHAM SUMMIT” organizada por la Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina, Massa deslizó con mayor claridad que en ningún otro momento hasta ahora la posibilidad de ser candidato y de qué dependería.

“A veces no es solo lo que uno quiere sino el contexto”, comenzó respondiendo el ministro a la pregunta sobre si sería candidato. Y agregó: “Creo que un gobierno, por más que sea un gobierno de coalición, tiene la obligación de dar certidumbre, y parte de esa certidumbre es no exponer a la sociedad sus debates internos. Nosotros nos tenemos que pelear puertas adentro. Esto de querer exponer en una primaria si el gobierno tiene diferencias o no las tiene, la verdad que me parece un gravísimo error. Nosotros estamos para decirle a la gente cómo va a ser el mañana y no para llenarlos de preguntas al que ya tiene mil preguntas el día a día de su vida” enfatizó Massa, en un cruce directo a las posiciones del Presidente y sus alfiles que vienen intentando instalar las PASO como vía de resolución de las diferencias internas del FdT.

“Yo soy parte de una coalición de gobierno. Quiero que mi coalición de gobierno siga gobernando, y para eso lo que tenemos que decirle a la gente es lo que nos tocó resolver, lo que no pudimos resolver y hacia dónde vamos, no poner a pelearnos sobre diferencias que tienen más que ver con posicionamientos individuales” expresó el ministro. Y cerró su respuesta dejando en claro su postura: “si es eso prefiero mirar de costado y colaborar en todo caso con aquello que crea que desde el posicionamiento individual es lo mejor para el país y el futuro”.

De esta forma, Massa deslizó por primera vez la posibilidad de ser el candidato de consenso del FdT, algo que hoy por hoy aparece también como una opción fuerte en el campamento liderado por CFK. A su vez, también dio a entender que no se sometería a una PASO contra un candidato de Alberto Fernández prestándose a que esa interna funcione como la instancia para dirimir las diferencias entre el kirchnerismo y el sector del Presidente.

Fuente: https://www.diagonales.com/