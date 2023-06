Elecciones 2023: Guillermo Britos confirmó que no será candidato de Javier Milei

El intendente de Chivilcoy confirmó su decisión en una conferencia de prensa. “La etapa de La Libertad Avanza para mí está cerrada”, afirmó.

El jefe comunal Dijo estar “honrado y agradecido” por haber sido convocado por el economista libertario, pero afirmó que va a priorizar su gestión en Chivilcoy.

“Es un honor que uno de los espacios que está dentro de los tres tercios para pelear la presidencia haya pensado en mí como candidato a gobernador, lo valoro, lo he agradecido, lo respeto y no tengo ninguna duda de que es una oferta irrepetible en mi carrera”, dijo Britos.

“Nosotros vamos a pensar en Chivilcoy, esta decisión es netamente por cuestiones personales y por pensar en Chivilcoy y que Primero Chivilcoy siga gobernando”, señaló el jefe comunal, al tiempo que aclaró que “no hubo ningún problema con el espacio ni con ningún dirigente”.

Al justificar su decisión, el alcalde argumentó “un tema que me obliga a decir que no es que en caso de aceptar la candidatura tendría que dejar Chivilcoy por cuatro meses para hacer campaña y a mí me gusta estar en los detalles decisivos del municipio”.

Fuent: https://infogei.com/