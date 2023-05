Elecciones 2023: El albertismo presiona para que haya PASO en el oficialismo

En pleno marco de definiciones de candidatos, desde el entorno albertista de Casa Rosada aumenta la intransigencia para ir con un candidato unívoco y presionan para que haya PASO en el Frente de Todos. Mientras los debates persisten en resolver si habrá internas abiertas o un candidato de consenso, desde Nación agitan la intención de que las diferencias de postulantes se diriman en las urnas.

“Creo que no hay ninguna posibilidad que se evite el escenario que se está construyendo, que es de PASO. Yo hablo con gobernadores e intendentes y todos piden”, fueron las palabras de Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de la Nación y una de las figuras más allegadas a Alberto Fernández en Balcarce 50.

Tolosa Paz se refirió al actual escenario pre-electoral del oficialismo y destacó las figuras de Daniel Scioli y Agustín Rossi, dos de los cuadros de Nación que ya se subieron al ring por la candidatura presidencial de manera oficial. “Recorro la Argentina y todos y cada uno con los que me cruzo me dicen que ‘si Alberto ni Cristina son candidatos, entonces no hay síntesis’”, indicó la funcionaria en conversación con Radio Con Vos.

Al referirse a las PASO, la titular de Desarrollo Social las definió como “un instrumento, es como la guitarra, depende quién la agarre suena bien o suena mal”, y añadió: “Entonces creo que para no depender tanto de las virtudes del guitarrista, lo mejor es tener una buena partitura y la partitura debe ser un buen programa de gobierno que sea por PASO o por síntesis, se cumpla a partir del 10 de diciembre de 2023”.

Asimismo, la funcionaria se enfocó en las diferencias que prevalecen entre el kirchnerismo duro -cuya candidatura fue ocupada la semana pasada por Eduardo “Wado” De Pedro- y el círculo de Alberto Fernández y sostuvo que, si bien las primarias no garantizarían que haya un síntesis inmediata de los bandos, destacó que hay una “empatía” común por ser parte del FdT que puede sellarse con el voto.

“Si tenemos que ir a las PASO contra Wado, no quiere decir que al día siguiente nos abracemos y caminemos juntos. Hay una empatía, que es que estamos en el Frente de Todos, que tenemos distintas posiciones y que la mejor manera de saldarlas es con el voto popular”, indicó Tolosa Paz.

Fuente: https://www.diagonales.com/