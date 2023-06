Elecciones 2023: «A la militancia le gusta Wado de Pedro con Manzur»

El Intendente de Ensenada, Mario Secco, dio definiciones sobre la elección de la fórmula presidencial que podría presentar Unión por la Patria en las próximas elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“A la militancia le gusta Wado (De Pedro) con (Juan) Manzur», manifestó el jefe comunal de Ensenada, quien este miércoles se mostró junto a Máximo Kirchner para “facilitar” los avales al sector de Daniel Scioli para que pueda participar de las PASO dentro de Unión por la Patria.

Rápidamente, Secco aclaró que aún no hay nada decidido y que «por supuesto que la última decisión pasa por aquella que tiene toda la fuerza, Cristina Fernández de Kirchner”.

En conversación con FM La Patriada manifestó que “si Wado es el candidato en nuestro espacio no tengo problema de acompañarlo con toda la fuerza. Lo mismo piensan muchos intendentes”. A su vez, señaló que “estamos esperando las definiciones que esperan todos los militantes de saber cómo termina cerrando el candidato nuestro a nivel nacional”.

Sobre el reglamento interno de Unión por la Patria y la discusión en torno al piso electoral del 30% dijo: “que sea 25, 30, me da lo mismo. Pretendo jugar a ganar, no a ver cuánto meto en tu lista”. «Me da cierta cosita ese planteo, me parece un planteo boludo. La discusión es que no vuelva Macri y su pandilla, no un diputado más o uno menos”, aseguró.

