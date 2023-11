El viento y el granizo destrozaron la producción de tomate y morrón de Mar del Plata

Un temporal de viento y granizo que se desató en la tarde de este martes provocó grandes daños en la producción frutihortícola de Mar del Plata, donde en algunos casos se perdió todo. También hubo destrozos en los invernaderos.

El presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredon, Ricardo Velimirovich, confirmó que los daños mayores los provocó el viento y no tanto el granizo. «Anduvimos recorriendo un poco los campos, la realidad es que el granizo no afectó tan gravemente porque las producciones están recién plantadas, igual hay que esperar unos días para ver qué evolución tiene lo que fue golpeado por las piedras que cayó sin agua, y eso es más grave», indicó el dirigente.

En el caso del granizo consideró que «no se ven daños tan graves por las piedras sino por el viento. Hay sectores en todo el cordón con roturas en invernaderos que se están reparando y se está haciendo lo posible para salvar lo que más se pueda».

Lo más problemático indicó que se ve en las estructuras de los caminos San Francisco, Las Charitas, en una parte de La Laguna, y en una parte del Coyunco. «Son franjas donde parece que el viento superó lo que marca las estaciones meteorológicas, es como si una máquina hubiese cortado y tirado los invernáculos», señaló y confirmó que «eso no se va a poder reconstruir ni salvar la producción que tiene abajo, ni salvar los plantines que no estaban plantados porque no habrá donde ponerlos». Por lo tanto, aseguró que «la producción más afectada es la del tomate y el morrón de los invernaderos».

Fuente: https://infogei.com/