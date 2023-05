El presidente de IOMA aclaró la situación de San Nicolás

Homero Giles realizó una conferencia de prensa este jueves, en la ciudad de San Nicolás, luego de que el intendente Manuel Passaglia anunciara a través de las redes sociales que su municipio remplazará a IOMA con la prepaga Avalian, como nueva prestataria de la cobertura de salud de las trabajadoras y trabajadores municipales. En dicha jornada estuvo acompañado por el diputado nacional y ex ministro de salud bonaerense, Daniel Gollan y la presidenta del bloque del Frente de Todos de San Nicolás, Cecilia Comerio.

Tras la conferencia de prensa, el presidente de IOMA, se reunió con el Consejo Consultivo Gremial de la Región San Nicolás y también con un nutrido grupo de afiliadas y afiliados de esa localidad.

Respecto a la ordenanza municipal que permite a las trabajadoras y trabajadores municipales nicoleños deshaderirse de la obra social de la provincia, Giles aseguró que llevarán esta discusión a los tribunales. “Siempre dijimos que esta normativa es ilegal. Vamos a judicializar la situación”, indicó el titular de IOMA, y remarcó: “Esto es inviable, completamente irresponsable”.

Cabe destacar que la Asesoría General de Gobierno dictaminó la ilegalidad de la resolución de Passaglia, mediante Ordenanza Municipal Nº10503/23 y se dispuso “la desadhesión de la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en los términos de la Ley N° 6982” la Asesoría General de Gobierno emitió dictamen sobre la no validez de esta determinación.

No obstante, Giles sostuvo que no es el ámbito jurídico donde debería desarrollarse esta discusión: “No es una cuestión de técnica jurídica, es para sostener la solidaridad del sistema, si esta se rompe el sistema no puede sobrevivir”.

Al referirse al proyecto aprobado en el Concejo Deliberante, el titular de IOMA volvió a remitir cuestiones políticas. “Le pido al intendente de San Nicolás que reflexione y dé marcha atrás con salirse del IOMA”, enfatizó.

“Nosotros queremos que sigan afiliadas las y los municipales de San Nicolás”, expresó Giles y agregó: “Intendente (Passaglia) escuche, no haga caso omiso y sostenga la obra social”.

En otro tramo de su discurso, el presidente de IOMA se refirió a la ley de Obras Sociales Nacionales 23.660, “es una normativa tienen rango y una ordenanza es un rango inferior y no la pueden modificar. Esta normativa lo que dice es que no da margen para la parcialidad de la afiliación, es decir la afiliación del IOMA tiene que ser solamente masiva del grupo total de trabajadoras y trabajadores”.

“Nosotros vamos a actuar todo dentro de la justicia, ahora el poder lo tiene el intendente y si decide hacerlo, lo que estamos haciendo justo acá es pedirle por favor no lo haga, porque no lo quiere el pueblo de San Nicolás ni las trabajadores y trabajadores, porque él mismo lo consultó y le dijeron que no lo quieren. Además, no va a poder sostener ese tema y porque va a dañar la salud de muchas personas”, puntualizó Giles. Y fustigó: “Estamos apelando a la voluntad de la persona y por favor, no cometas un hecho ilícito, quizás seas juzgado y sancionado el día de mañana”.

El titular de la obra social explicó que en la provincia “no tenemos solamente el IOMA como herramienta sino que también está el ministerio de salud de la provincia que tiene muchísima capacidad de gestión y de sostener a la población pero tendremos que sostenerlo desde el ministerio de salud de la provincia y lo haremos”.

“El hecho es muy grave y si uno ve su propio Twitter (el del intendente) hasta desconoce su propia ordenanza, porque permite que se puede pasar a otra Obra Social, él dice que hace contrato con una prepaga, que ha hecho una licitación y que se presentaron varios prestadores. ¿Alguien puede ver esa licitación? –se preguntó Homero Giles-, no cumple con lo básico, porque tiene que publicarse y ser transparente. ¿Alguien puede corroborar este hecho? Está todo muy embarrado con una mala información”.

La concejala de FdT, Cecilia Comerio abrió la conferencia de prensa y expresó: “La ordenanza es ilegal” y sobre el conflicto aseguró: “Es de público conocimiento lo que sucede en la ciudad, donde el intendente tomó la decisión mediante un proyecto de ordenanza de dejar a las trabajadoras y trabajadores del municipio sin cobertura de IOMA. Desde el bloque no acompañamos esta decisión. Estamos frente a una ordenanza que es ilegal, con lo cual no sabemos cuál va a ser la situación real de los trabajadores”. Además indicó que se “está utilizando a nuestra ciudad como un trampolín para un proyecto únicamente personal”.