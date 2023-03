El FMI pidió más ajuste y exigirá una menor acumulación de reservas por la sequía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este lunes que se llegó a un acuerdo sobre la cuarta revisión de las metas correspondientes al programa de Facilidades Extendidas; cuando sea votado por su directorio, la Argentina recibirá un desembolso de US$ 5.300 millones para seguir pagando la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri. En el comunicado emitido por el organismo afirman que el Gobierno realizará “controles continuos de gastos” sobre los subsidios energéticos, la asistencia social y la obra pública, para cumplir con la meta de déficit fiscal.

Hacen referencia también a la acumulación de reservas que estuvo en discusión en las últimas semanas, según informaron desde el ministerio de Economía la meta para el primer trimestre será reducida en US$ 3.000 millones y la anual en US$ 2.000 millones, aunque hasta el momento el FMI no ratificó estos montos. El Banco Central debía acumular más de US$ 3.000 millones durante marzo para cumplir con los objetivos, algo imposible que hubiese derivado en un incumplimiento del acuerdo. Con la modificación, el Frente de Todos consigue algo de alivio para los próximos meses, pero la situación no deja de ser aguda debido a la fuerte baja de las exportaciones y la incertidumbre provocada a nivel mundial luego de la quiebra de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos.

En declaración realizada por Luis Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, y Ashvin Ahuja, jefe de misión para la Argentina, hacen hincapié en el ajuste fiscal para cumplir con lo pactado, mostrándose rígidos en este punto. Allí expresan que: «Las autoridades están comprometidas en alcanzar el déficit fiscal primario del 1,9% del PIB en 2023 a través de controles continuos de gastos, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social, y una mejor priorización del gasto de capital.»

