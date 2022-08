Piden 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron hoy una pena de 12 años de prisión contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusaron de haber encabezado una asociación ilícita que defraudó al Estado durante 12 años por un monto de mil millones de dólares.

«Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país», afirmó Luciani. La Fiscalía también pidió una condena de 12 años de prisión para el empresario Lázaro Baéz; 10 años para Julio De Vido; 10 años para José López.

Además, la Fiscalía afirmó que el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional, Nelson Periotti y Lázaro Báez también fueron parte de esa «asociación ilícita».

El resto de los acusados son Abel Fatala, funcionario de Planificación; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Cabe señalar que la Fiscalía desvinculó a Carlos Kirchner del delito de asociación ilícita porque sostuvo que no se demostró su participación.