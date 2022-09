El Banco Central está muy cerca de cumplir con la meta de reservas

La histórica liquidación de soja de la última semana y el anuncio de envío de fondos por parte de organismos multilaterales dejaron al Banco Central «muy cerca» de cumplir con la meta de acumulación de reservas fijada en el acuerdo con el FMI, coincidieron economistas consultados por Télam.

Las liquidaciones de exportaciones del complejo sojero con el esquema que reconoce a un dólar a 200 pesos superaron los US$ 1.700 millones entre el martes y el viernes, y el BCRA pudo sumar unos 1.036 millones de dólares a sus reservas, el mayor volumen para una semana desde finales de junio.

Al mismo tiempo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmó un acuerdo con la Argentina para aumentar el financiamiento al país por US$ 1.200 millones en el último trimestre de 2022, mientras que la Corporación Andina de Fomento (CAF) aseguró el ingreso de US$ 400 millones la semana que viene.

El dilema para el Gobierno en los próximos meses -analizaron economistas- será definir cuántos dólares garantiza a los importadores y el monto que asignará al fortalecimiento de las reservas, en un equilibrio entre mantener el nivel de actividad o cuidar la dinámica de precios y de brecha cambiaria.

«Parecía imposible que el Gobierno pudiera acumular en un mes los 5.000 millones que necesitaba para alcanzar la meta del acuerdo con el FMI. No pasó en ningún mes desde la salida de la convertibilidad. Sin embargo, el BCRA puede llegar a cumplir el target», dijo a Télam Santiago Manoukian, jefe de Research en Ecolatina.

Las metas trimestrales fijan que, a fines de septiembre, el BCRA debería tener US$ 6.725 millones de reservas netas cuando, a principios de agosto, contaba con unos US$ 2.000 millones.

«El dólar soja está impulsando la liquidación de unos 5,5 millones de toneladas de soja que estaba demorada, en comparación al volumen de liquidaciones del año pasado. Según nuestras estimaciones, en divisas serían un 3.200 millones de dólares», señaló Manoukian.

Según el Centro de Economía Política (CEPA), el dólar soja aportará en un escenario conservador US$ 2.000 millones y los organismos desembolsarían antes de fin de mes entre US$ 700 y 1.300 millones, por los que el Gobierno quedaría a tan solo US$ 1.000 millones del cumplimiento de la meta con el FMI.

«Con las medidas que se tomaron y lo que pasó en la última semana no es fácil, pero estás en condiciones de un cumplimiento del acuerdo con el Fondo que, hasta hace 20 días, no tenías. Nosotros estimamos que, de la liquidación, el 60% está yendo a reservas. Por lo cual no llegarías al ciento por ciento de la meta, pero puede quedar muy cerquita», dijo a Télam el director del CEPA, Hernán Letcher.

