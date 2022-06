Detectaron glifosato en la orina de alumnos y docentes de una escuela rural de Baradero

La docente e integrante de Acción Ambiental Baradero, Paola Kruger, en diálogo con el programa «La Mecha» por Radio Provincia, denunció la detección de glifosato en la orina de alumnos y docentes de una escuela rural del distrito de Baradero.

Kruger explicó que a partir de una campaña impulsada por RELEA (Red Local de Estudios Agroecológicos Baradero-San Pedro), la Red Federal de Docentes por la Vida, Baradero Verde y Acción ambiental, levaron ocho muestras de orina al laboratorio Fares Taie de Mar del Plata, donde «el 40% dieron que había Glifosato y AMPA (metabolito aminofosfonato ácido aminometilfosfónico), tanto en docentes como en los alumnos”.

La entrevistada consideró que esto «demuestra que en las fumigaciones existen derivas, porque, por ejemplo, los docentes no vivimos en el campo”. Agregó que “nuestra escuela está rodeada de campo, a 20 kolómetros del casco urbano. Esta “es una realidad que se repite en muchas escuelas”, expkicó la maestra.

Sobre la legislación para detener las fumigaciones en cercanías a las escuelas, Kruger señaló que “la RELEA presentó un proyecto de ordenanza para regular el uso de agrotóxicos en nuestra ciudad. He realizado varias denuncias porque nos han fumigado en el recreo, cuando llegaban los chicos a la escuela, con casos de intoxicación aguda, y al no haber una ordenanza, no hay nada que pueda sancionar esta situación”.

Legislación en juego

Por otro lado, Kruger destacó que «la Sociedad Rural también presentó un proyecto de ordenanza, donde el mayor conflicto fue el metraje de las zonas de exclusión de la fumigación. Ellos pedían 25 metros, cuando sabemos que a esa distancia el veneno llega. Nosotros pedimos 500 metros, pero con una progresión, para que, a medida que pasa el tiempo, poder ir extendiendo esa zona, con un cambio en la forma de producir para poder proteger a nuestros niños”.

“En Baradero, a raíz de una movida grande que hubo el año pasado, el municipio llamó a una mesa de trabajo para poder llegar a un acuerdo. Allí estuvimos trabajando diferentes actores (…) con las dos ordenanzas, junto a la secretaría de Ambiente del municipio, pero el problema sigue siendo el metraje”, precisó la docente.

