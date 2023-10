«Creo que esto significa el fin del PRO»

La sentencia es de Jaime Durán Barba, el consultor ecuatoriano que trabajó años al lado de Mauricio Macri, tras la decisión de Patricia Bullrich de anuncia públicamente su respaldo al candidato de ultraderecha Javier Milei. Durán Barba también señaló como un error la decisión de Milei de «entregarse a Mauricio» y analizó que de cara a la segunda vuelta «pierda su esencia de novedad, lo convierte en otro miembro de la casta».

Durán Barba aprovechó una entrevista con Infobae para declarar también el «colpaso» del kirchnerismo frente al surgimiento de Massa, pero fue mucho más duro con Macri sobre quien aseguró que «simpatizaba con Milei desde el principio, más que con Patricia» y que los movimientos que realizó para respaldar al candidato de ultraderecha es porque «odia a Massa». Sobre el futuro política de Macri, el consultor sentenció: «Va a terminar liderando un pequeño partido de Barrio Norte».

El asesor político se animó a augurar el fin de la fuerza política fundada por Macri al contar que habló con varios dirigentes del espacio y que «ciertamente hay bastantes que no van a apoyar a Milei». «Dentro del PRO también habrá un sector que no estará como alternativa, y me apena mucho, pero creo que esto signficia el fin del PRO», sostuvo.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/