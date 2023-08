«Con (Julio) Garro La Plata volvió al urbanismo medieval»

Así lo manifestó al diario Página/12 Julio Alak, quien acusó al intendente de la capital de la provincia de Buenos Aires de lotear y generar grandes diferencias económicas, de «asfalto electoral» y de no mantener los sistemas para que el agua escurra y no inunde la ciudad.

“La Plata está sobre una planicie, y por eso requiere un tratamiento especial para el tema del agua”, explicó el ex intendente platense, y ahora nuevamente candidato a ese cargo de Unión por la Patria para el 22 de octubre. Y agregó: «para entender el tema del agua hay que tener en cuenta que los dos principales cursos de agua son el arroyo El Gato y el Maldonado. En ese orden de importancia». “Cambiemos nunca hizo nada”, afirmó el ministro de Justicia de Axel Kicillof, y explicó que “el arreglo de la red troncal y la canalización de El Gato se debe a Cristina Fernández de Kirchner. Cuando era Presidenta, le transfirió fondos del Fonplata a Daniel Scioli, que era gobernador.” Fonplata es la sigla del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, una entidad formada en 1971 por la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Scioli inauguró la obra terminada, y justamente Axel (Kicillof) era ministro de Economía de Cristina en ese momento”, recuerdó Alaky añadió: «María Eugenia Vidal siempre se jacta de las obras, pero ella no hizo las principales sino las secundarias. Lo que los ingenieros llaman aliviadores».

«Las ciudades en planicies exigen mantenimiento permanente. Y un mantenimiento riguroso. No solo hay que hacer obra, como las canalizaciones de los cursos principales, sino ser muy precisos con las obras secundarias, como los entubamientos menores, los aliviadores del curso principal para que pueda desagotar, las bocas de tormenta, las zanjas. Y en muchos lugares de La Plata todavía no hay cordón cuneta», detalló el candidato, y enfatizó en que la inundación del jueves pasado «habría sido perfectamente evitable sin el asfalto electoral, con planificación, con limpieza y con construcción y mantenimiento de zanjas y cordones y cunetas. Florencia Saintout, que ahora encabeza la política cultural del gobierno y fue candidata a la intendencia y conoce muy bien la ciudad, siempre lo dice, y yo lo repito: Garro cree desde que asumió que La Plata es una gran inmobiliaria”.

Consultado sobre qué significa el concepto de «urbanismo medieval», Alak, explicó: «El castillo, bien protegido, y el pueblo alrededor. Pero resulta que el gran logro de la humanidad es el espacio público, no el castillo para pocos. Acá tenemos tres ciudades. La primera es la ciudad igualitaria y republicana, que está en el centro histórico, donde pueden circular todos. Los barrios privados forman la segunda ciudad. Y los barrios periféricos la tercera. Como siempre lo repito cuando hablo con los vecinos, el otro día una señora de una zona humilde me escuchó y me dijo: “Julio, usted se equivoca, porque éste también es un barrio privado”. La miré, se rió y me dijo: “Estamos privados de cordones, de cunetas, de cloacas… Somos un barrio privado de todo lo que a esta altura deberíamos tener”. Por eso es indignante no solo lo que pasó, no solo la falta de previsión, sino el desapego a políticas públicas de las que participan muchísimos municipios de toda la Provincia, y no solo los que gobierna nuestro espacio político. Pero Garro no quiso adherirse a los sistemas de prevención hidráulica ni a los planes de caminos rurales. Y entonces el resultado son las inundaciones, que encima Vidal aprovecha para destacar obras suyas cuando fueron hechas antes y después de su gobierno y el gobierno de Mauricio Macri. Por eso, mientras hacemos estas críticas y explicamos que si el 22 de octubre nos eligen para gobernar La Plata vamos a poner en práctica soluciones concretas para el problema del agua cuando llueve mucho, también nos metimos con todo en la asistencia en estos días. Lo coordinó (el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés) Larroque. Entregó más de 100 mil kilos de alimentos, 10 mil litros de agua, dos mil colchones, seis mil frazadas, ocho mil kits de limpieza y 1500 chapas. Sobre todo en Los Hornos, Villa Elvira, Melchor Romero y Abasto. Y también instaló centros de abastecimiento de asistencia en Gorina, Arana/Sicardi, San Carlos, y en el predio Ex Planeadores de Los Hornos. Es lo menos que podemos hacer».