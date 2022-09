Chacabuco Golf Club: Se juegan los cuartos de final de tres categorías

El próximo fin de semana, en el marco del Campeonato del Club, se estarán definiedo esta fase las categorías 10–16, 10–16 B, 17–24 y 25 en adelante.

En 10–16 se enfrentarán Leonel Barnetchegaray vs Matías Lemos; Sebastián Rubino vs Lisandro González; Maximiliano Gianinni vs Diego Gajate; Diego Cintora vs Pedro Broggi

En 10–16 B lo harán José Sawczuk vs Ramiro Rubino; Federico Naya vs Carlos Scanella; Ignacio Fioramonti vs Adrián Sikora; Hugo Masciulli vs Gabriel Barreneche

En 17–24 se cruzarán Oscar Lopetegui vs Ricardo González; Eduardo Ruitti vs Carlos Mozzino

En 25 en adelante jugarán en semifinales Rubén Poltrone vs Héctor Nigro. Este partido podrá jugarse el sábado o el domingo.

Los jugadores deberán ponerse de acuerdo en el horario de juego e inscribirse. En caso de no llegar a un acuerdo, lo pondrá el Comité del Torneo.

Los partidos tendrán prioridad de juego y comenzarán por el Hoyo 1, cada 10 minutos.

Ante cualquier duda se puede consultar a Marcelo Noba al celular 2352-526444.