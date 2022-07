Campaña por los presos políticos en Nicaragua(Publicación solicitada)

Desde el MST Chacabuco sumamos adhesiones a la campaña internacional por la libertad de las presas y presos políticos en Nicaragua. Entre otras personalidades, ya se han pronunciado Nora Cortiñas y Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo – LF. Una Comisión Internacional integrada por parlamentarios de izquierda (Argentina – Brasil) y referentes de derechos humanos (SERPAJ, CORREPI entre otros) viajará a Costa Rica y de allí hasta la frontera con Nicaragua para intentar visitar a las y los presos en ese país. A través La Liga Internacional Socialista, se coordina con los colectivos de la comunidad nicaragüense que resisten al régimen desde el exilio y la clandestinidad. Acompañamos la declaración de la Comisión.

Nicaragua nos convoca

Llevamos desde siempre a Nicaragua y las luchas de su pueblo rebelde centroamericano en nuestras conciencias y corazones. Porque su poderosa revolución en 1979 contra la dictadura siniestra de Anastasio Somoza fue un punto de referencia latinoamericano y mundial, y porque hoy la realidad que le toca sufrir a su pueblo no nos es indiferente. En abril de 2018 frente a las medidas aplicadas por Ortega-Murillo por indicación del FMI, y especialmente, por la indignación ante el ataque al derecho de los pensionados, el régimen acudió a la brutal represión ante las protestas.

Estalló, entonces, un enorme proceso de movilización popular, con especial protagonismo de su juventud. No fue un rayo en cielo despejado: el ajuste económico-social y el autoritarismo, venían desde hacía años. Más allá de los discursos falsamente “antiimperialistas” y de “izquierda”, el gobierno actual del FSLN aplica medidas de ajuste desde su retorno al poder. De allí, que Nicaragua es hoy un país capitalista en todos sus términos y con las tasas de pobreza más altas del continente.

La Rebelión de Abril, fue un punto de inflexión ante ese cuadro general. El panorama actual es de más de 180 personas presas políticas, entre ellas, dirigentes históricos de la lucha antisomocista, activistas del movimiento estudiantil, feminista y dirigentes campesinos. Esa realidad, se suma a los asesinados por la represión, los desaparecidos, los miles de exiliados y la falta de libertades democráticas elementales en ese país. Por eso, hemos resuelto la conformación de una Comisión Internacional de parlamentarios, referentes de organizaciones de DDHH, de sindicatos, movimientos sociales, intelectuales y del campo de la cultura, que con independencia de todo injerencismo imperialista y sus aliados locales en Nicaragua, tiene el propósito de poder verificar in situ las condiciones de salud y encierro de las personas presas políticas en Nicaragua, tomando en cuenta innumerables denuncias realizadas por familiares y colectivos de ese país. Por supuesto en el camino de una exigencia que es causa y bandera básica para nosotros y nosotras: la libertad incondicional de todos y la anulación de sus condenas. Esta Comisión viajará con el fin señalado el 6 de julio a Costa Rica y desde allí hasta el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Llamamos a fortalecer esta iniciativa, sumando adhesiones de todo el mundo en respaldo a la propuesta.