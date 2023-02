Aníbal Fernández reavivó la interna con La Cámpora

El ministro de Seguridad de la Nación volvió a cargar de tensión a la interna que se vive en el Frente de Todos. En el día del cumpleaños de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y luego de que distintos dirigentes mencionaron la “proscripción” de la ex mandataria, el funcionario lo negó.

«Cristina Kirchner no está proscripta, pero los que dicen eso quieren proscribir al Presidente”, lanzó Aníbal Fernández volviendo a cargar contra La Cámpora y otros sectores del oficialismo que sostienen que existe un impedimento para ser candidata en las próximas elecciones debido a la condena a seis años de prisión y e inhabilitación perpetua por corrupción que dictó un tribunal de primera instancia.

Y agregó en conversación con Infobae: «Yo tengo que hablar por lo que dice y establecen las leyes. La legislación vigente establece que no está proscripta y tiene todo el derecho a participar en las próximas elecciones”, afirmó el ministro.

Sin embargo, reconoció que es “una complicación” para cualquier político que se postule tener tras de sí un proceso abierto o incluso una condena, pero negó que eso implique que se trate de una proscripción.

En ese sentido, puso como ejemplo su experiencia en las elecciones del 2015, cuando había sido acusado de tener vinculaciones con el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina mientras competía para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Me enchastraron con una acusación falsa de que había matado a tres pibes y traficaba efedrina. Pude demostrar mi inocencia tres años después y la elección ya había pasado”, recordó.

Luego volvió a apuntar contra los sectores más cercanos a CFK: “Resulta ser que en esta reunión del otro día apareció uno de estos cráneos refutando las palabras del Presidente, diciendo que no tiene haber PASO y que tampoco puede ser candidato. En la convocatoria a las sesiones extraordinarias él envió muchos proyectos y el de suspender las PASO no estaba. Si no se incluyó es que la decisión es que las primarias se hagan como corresponde y tiene derecho a ser candidato”.

