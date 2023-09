28 de septiembre, Día Mundial contra la Rabia. Menos rabia, más salud

A nivel mundial, la rabia sigue matando: se estima que causa alrededor de 60.000 muertes humanas por año y los perros son generalmente la fuente de infección.

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial contra la Rabia, en conmemoración al científico francés Louis Pasteur quién desarrolló la primera vacuna antirrábica. Este año, el lema propuesto por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) es “Todos para 1, una salud para todos”, una propuesta que destaca la necesidad de implementar un abordaje interdisciplinario, de los sectores de la salud humana, animal y ambiental, para lograr llegar al año 2030 con la erradicación total de la enfermedad. Con este objetivo ambicioso el Colegio trabaja desde su lanzamiento en 2017 promoviendo acciones de comunicación, actividades educativas con distintos públicos y capacitaciones que permitan la concientización de la población.

Durante el mes de la lucha contra la rabia, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, y en el marco del Ciclo de charlas por su 65 aniversario, realizó una charla en Tandil donde el director de Zoonosis Urbanas de la provincia de Buenos Aires, el veterinario Gustavo Martínez, destacó distintos ejes relacionados a la propagación del virus, e hizo hincapié en los factores de riesgo ante el contagio de la rabia y en la importancia de que exista en cada municipio un Centro de Zoonosis.

La importancia del trabajo interdisciplinario es imprescindible para la concientización y prevención de la enfermedad, pero también la posición de los veterinarios como agentes de salud pública resulta fundamental para la prevención, detección temprana de casos y su notificación que puedan afectar la salud de las personas.

Por ello, y tomando las palabras del director de Zoonosis Urbanas, “si bien la vacunación no es la única forma de prevenir la enfermedad, sí es una de las principales acciones que podemos hacer. Para poder saber cuál es la cobertura vacunal que tenemos en caninos y felinos, y al no contar con censos específicos para estas especies, no basamos en métodos estadísticos para estimar las poblaciones de perros y gatos que hay en nuestra provincia. Y según fuentes oficiales con los datos de vacunación antirrábica que se realizan en todas las áreas de zoonosis de la provincia de Buenos Aires, más las vacunas aplicadas en el ámbito privado, actualmente se llega a cubrir solo el 25% aproximadamente de dichas poblaciones; muy por debajo de los objetivos de cobertura antirrábica necesarias para lograr una adecuada inmunidad de rebaño, que es del 80% de las áreas de riesgo, y cortar el ciclo de transmisión de la rabia desde las variantes aéreas presentes en los murciélagos insectívoros.

Un dato para tener en cuenta: según un relevamiento con encuestas realizado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA se detecto que los felinos son la especie menos vacunada, posiblemente por sus hábitos y comportamiento, lo que explicaría que se presentaron a lo largo de los años, mayor cantidad de casos de rabia en gatos por el fenómeno de spillover”, explicó el veterinario y agregó a modo de ejemplo que “este año tuvimos 2 casos de felinos positivos con la enfermedad que no estaban vacunados: uno en Laprida y otro en La Plata. Y recordarán que, en el 2021, tuvimos un caso de rabia humana”, fundamentó Gustavo Martínez para recordar sobre la importancia de la vacunación antirrábica de perros y gatos a partir de los 3 meses de edad y con refuerzos anuales.

Para finalizar, es importante recordar que siempre, ante una mordedura o rasguño de un animal infectado, es imprescindible informar al departamento o área de zoonosis local para poder realizar un seguimiento del animal. Estas fechas deben ser un llamado a la reflexión, sobre el impacto que puede tener la enfermedad y la posibilidad cierta de que sea erradicada si, como parte de una tenencia responsable se cumpliera con el compromiso de mantener al día el calendario de vacunación de los animales de compañía.