Dengue: alertan que febrero y marzo son los meses de mayor circulación del mosquito Aedes aegypti

En plena temporada de transmisión del dengue, en la que es crucial tomar medidas de prevención, se advierte un fenómeno que marca una diferencia con el verano anterior: pareciera que hay menos cantidad de presencia de mosquitos en zonas urbanas. No obstante, esto no quiere decir que el virus no siga circulando ni que haya que relajarse en las tareas de limpieza y descacharrado.

El virus del dengue, en todos sus serotipos, se transmite por la picadura del mosquito Aedes Aegypti, vector de la enfermedad. La temporada de dengue 2023/2024 (la vigilancia epidemiológica y los contagios se dan de julio a agosto del año siguiente) causó en el país el mayor brote desde que se tiene registro, con 583.297 casos confirmados y 419 personas fallecidas.

En tanto, el período de primavera y verano de 2023/2024 fue mucho más húmedo que la estación cálida actual, por lo que podría aventurarse que la incidencia de las lluvias pudo haber generado una mayor cantidad de insectos en circulación. Asimismo, en el mes de noviembre de 2023, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), irrumpió la “invasión” del mosquito Aedes albifasciatus o también llamado “de la inundación o plaga”, que habita en zonas rurales o periurbanas y se desplaza a través del viento en “nubes” conformadas por numerosos ejemplares, por lo que el combate con repelente y espirales fue mucho más arduo y prolongado en el tiempo.

María Victoria Micieli, Doctora en Ciencias Naturales y directora del CEPAVE (Centro de Estudios Parasitológicos y Vectores), explicó a DIB que este verano, al ser más seco, no llegó a zonas urbanas el Aedes albifasciatus. “Si bien no puedo afirmarlo, por ahora las condiciones (climáticas) no son las que generan las explosiones de esa especie”, indicó, por lo que este año es probable que no haya aparición en áreas urbanas del mosquito “de la inundación”, cuyo tamaño es más grande y pica de forma más agresiva. “Tiene que llover en cantidad suficiente como para anegar zonas rurales o periurbanas que son los mayores criaderos de los estados acuáticos de este mosquito“, precisó la especialista.

Sobre el mosquito transmisor del dengue, Micieli alertó: “Respecto a Aedes aegypti las temperaturas no fueron muy favorables hasta ahora para la reproducción y estamos en un año menos lluvioso, no obstante febrero y marzo son los meses en donde se detecta la mayor abundancia en la zona del AMBA y en general en el país”.

Reforzar la prevención

Para que esta temporada bajen los casos de dengue y la circulación del virus, es necesario mantener activas las medidas de prevención, tanto individuales como las llevadas a cabo por el Estado, para toda la comunidad.

El Plan de prevención, acción y vacunación frente al dengue puesto en marcha este año por la cartera sanitaria que dirige Nicolás Kreplak supone la intensificación de todas las medidas posibles para evitar el avance de esta enfermedad.

Ante la llegada de períodos de lluvias más copiosas y en los meses de mayor circulación del Aedes aegypti, es indispensable limpiar los patios y balcones y quitar todos los elementos que puedan contener agua y convertirse en ámbito para el desarrollo de criaderos de mosquitos.

El Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue, es un mosquito hogareño, que pone sus huevos en agua limpia, estancada, en el ámbito de las viviendas, ya que es una especie urbana.

La campaña que impulsa el ministerio de Salud bonaerense, “Tapá, Girá, Lavá y Tirá”, apunta a convertir en hábito esas tareas imprescindibles para prevenir el dengue:

📍 Tapar tanques, tachos y depósitos que puedan acumular agua.

📍 Lavar con cepillo o esponja los recipientes, canaletas y desagües para desprender los huevos de mosquito.

📍 Tirar todos los recipientes en desuso, mantener los patios y jardines limpios, y las cubiertas de automóviles bajo techo.

📍 Girar todos los elementos que puedan acumular agua: vaciar baldes, colectores de aire acondicionado y portamacetas, cada vez que llueva.

Asimismo, desde las acciones individuales para combatir la enfermedad, es importante tener el hábito de usar repelentes al realizar actividades al aire libre, así como cubrirse los brazos y piernas, y colocar espirales, pastillas y aerosol contra los insectos en patios y habitaciones, para combatir la presencia del mosquito.

Además, quienes han tenido la enfermedad, pueden acceder al plan de vacunación gratuito que impulsa la provincia de Buenos Aires. Consta de dos dosis de vacuna, que se dan con un intervalo de tres meses. Quienes quieran inscribirse, deben tener entre 15 y 59 años, haber transitado una primera infección de dengue y vivir en la Provincia de Buenos Aires. Para más información, consultar el siguiente link: DENGUE.

Fuente: https://dib.com.ar/