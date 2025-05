El gobernador bonaerense Axel Kicillof acusó al gobierno de Javier Milei de intentar “hacer campaña con la inseguridad”, luego de la serie de declaraciones y publicaciones desde Casa Rosada sobre los delitos ocurridos en la provincia de Buenos Aires. Además, advirtió que “no vale todo por un voto”.

“Si Milei quiere colaborar, que devuelva la plata de seguridad que le robó a la provincia”, exigió Kicillof durante una entrevista en el canal C5N, refiriéndose a los más de $ 700.000 millones del Fondo de Seguridad que el gobierno nacional decidió eliminar. El mandatario provincial detalló que, hasta el momento, existen cinco causas en la Corte Suprema para exigir la devolución de los fondos. “Son 10 mil patrulleros”, dijo

“¿Cómo se va a poder mejorar la seguridad sin comprar patrulleros ni pagándoles mejor a los policías? Si nos sacan los fondos, si no hacen lo que tienen que hacer… A la vez, tienen un discurso que promueve la violencia y generan una crisis social y económica… Es muy difícil”, expresó. No obstante, respecto de declaraciones recientes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que sostuvo que el último año fue el de menor tasa de homicidios, Kicillof señaló que los números de la tasa nacional se redujeron porque también bajaron las estadísticas en la provincia.

Por otro lado, el exministro de Economía recordó al Gobierno que varios temas federales, como el narcotráfico, son de su competencia. “Yo no quiero que llegue a la Provincia de Buenos Aires un gramo de merca, y esto es todo federal. Las fronteras no son nuestras, son 1.500 kilómetros. Vamos a colaborar en todo lo que podamos, pero muchos de los delitos que están ocurriendo tienen que ver con la droga”, aclaró, citado por el sitio C5N.com.

“Nosotros lo que podemos hacer es ir a buscar los puntos de venta y reventarlos, pero se necesita la orden de un juez para un allanamiento. Después dicen que Kicillof suelta presos. No, ni suelto ni meto preso a nadie, porque eso le corresponde a la Justicia”, explicó.

Por último, mostró su indignación por la publicación realizada por el Presidente en la red X tras el asesinato del repartidor Lucas Aguilar, ocurrido en la localidad de Moreno. “Yo no diría que se adelantó la campaña, porque ni siquiera sabemos si va a haber PASO”. Y siguió: “Hay mucho marketing y golpes bajos. No debería sorprender. Se conocieron varios casos de homicidio y ellos están haciendo su campaña electoral con eso”, expresó.

“Trabajo todos los días pero no estamos conformes. Esto se soluciona con inversión, no con campaña. La motosierra es absolutamente incompatible con la inversión en seguridad y el Gobierno dice que nada tiene que ver con nada. Milei ayuda pero no se trata de ayudar o no ayudar. Necesitamos que se haga cargo de sus responsabilidades”. Y concluyó: “Lo que está faltando de parte de ellos es respeto por las víctimas, por sus familias. No hay que agravar cuestiones que ya son dolorosas. Creo que se sobregiraron. No vale todo por un voto”.

A propósito, señaló que algunas áreas de la economía “se están favoreciendo mucho con las políticas” de Milei. “Ha hecho la política tributaria más regresiva que se puede hacer, porque les perdona impuestos a los ricos y se los pone a los laburantes. Entonces, las condiciones de vida de nuestra sociedad se van deteriorando. Obviamente, el vínculo social y la violencia tienen que ver con esto”, reflexionó.

Fuente: https://dib.com.ar/