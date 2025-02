La oposición muestra los dientes en Diputados

La decisión del Gobierno Nacional de oficializar la convocatoria a sesión especial para este jueves al mediodía agitó el tablero opositor en el Congreso Nacional. Descartada la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los libertarios buscan ahora apurar el ritmo para aprobar su suspención y, además, la sanción de los proyectos de reiterancia y de juicio en ausencia, impulsados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Desde Unión por la Patria, aseguraron anoche que no van a firmar el dictamen ni dar quórum para sesionar si no se trata antes la ley de Presupuesto, algo que el oficialismo ya descartó de plano hace meses. Sin acuerdo interno, la UCR pasó a cuarto intermedio hasta hoy su reunión de bloque, mientras que el espacio Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto, dejaría libertad de acción a sus integrantes. Este martes terminarán de definir su posición.

A casi 2 semanas de iniciado el período de sesiones extraordinarias convocado por el Presidente, este martes a las 14 se comenzará a debatir la Reforma para el Fortalecimiento Electoral en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda. La iniciativa incluye la eliminación de las PASO y recortes al financiamiento público de los partidos políticos. Después de varias rondas de negociaciones, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que no tienen el número necesario para avanzar en ninguna de esas dos direcciones. Al tratarse de modifcaciones en materia electoral, requieren una mayoría especial: 129 votos, la mitad más uno del total de la cámara. Con la composición actual del Congreso, no le alcanza a La Libertad Avanza con los votos de sus aliados habituales: el PRO y algunos gobernadores del norte. Necesita, si o sí, de un sector mayoritario de la UCR y, además, de algunos votos de Unión por la Patria.

«Es inconcebible que Milei quiera avanzar a toda velocidad con un temario de Extraordinarias que NO incluye el debate del Presupuesto. Si los libertarios quieren avanzar igual, que consigan ellos solos (con sus «amigos») las firmas para el dictamen y el quórum para sesionar», expresó el bloque de UxP llegando a las 10 de la noche, luego de casi 3 horas de reunión de sus integrantes. Al interior de la bancada, las posiciones son divergentes. Hay sectores que ven con buenos ojos la suspención de las primarias porque les allana el camino para mantener el control de las listas de candidatos pero, a su vez, no quieren darle un triunfo al oficialismo. El rechazo por la falta de Presupuesto, sirve de aglutinador para un peronismo astillado. Todavía no adelantaron qué pasaría si el oficialismo obtiene el dictamen, logra el quórum para sesionar y, una vez iniciada, llega el momento de la votación.

Desencuentro federal

El bloque de diputados nacionales que presidide Miguel Pichetto dejó trascender que dará «libertad de acción» a sus 16 integrantes para la votación. Es la salida más elegante para un espacio en el que confluyen dirigentes que enfrentan distintas realidades en sus territorios. Antes del inicio del plenario de comisiones volverán a reunirse para resolver si firmarán o no el despacho de comisiones. Por ahora, los cordobeses Carlos Gutiérrez, Ignacio Garcia Aresca, Juan Brugge, Alejandra Torres y Natalia De la Sota, el entrerriano Francisco Morcchio y el chubutense Jorge Ávila, acompañarán con su voto la suspensión de las primarias. Pichetto, el titular de bancada, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Florencio Randazzo, Ricardo López Murphy y los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón, optarían por mantenerlas. El cordobés Oscar Agost Carreño todavía no definió su posición.

La UCR, a cuarto intermedio

Enfrascada en sus diferencias internas, la Unión Cívica Radical pasó a cuarto intermedio hasta mañana su reunión de bloque. Los legisladores nacionales del bloque que preside Rodrigo De Loredo no lograron unificar una posición y ante la falta de acuerdo se postergó la definición. Los cinco «radicales con peluca» aseguran su apoyo al oficialismo, mientras que otros correligionarios como el mendocino Julio Cobos reclama abiertamente sostener las PASO: «Mejoran la oferta electoral y amplían la democracia».

El bloque disidente de la UCR, Democracia para Siempre, anticipó que no dará quórum para modificar las reglas de juego en medio de un año electoral. «Muchos de los que se llenan la boca criticando al gobierno ahora le quieren dar la lapicera -para el armado de las listas- a Karina Milei, profundizando el accionar de este gobierno con poco apego a la democracia”, aseguró su presidente, Fernando Carbajal.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/