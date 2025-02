Sancor entró formalmente en concurso preventivo de acreedores tras despedir a 300 trabajadores

“SanCor presentó, oficialmente, la formación y apertura del concurso preventivo de acreedores”, comunicaron desde la firma láctea, una de las marcas emblema de la lechería en la Argentina, pero que va de mal en peor hace largos años.

“Con el objetivo de ofrecer una solución a todos los interesados, SanCor decidió dar este paso judicial”, afirmaron. El sorteo del concurso recayó en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de la ciudad de Rafaela, de Santa Fe.

La situación se da en un contexto en el cual la empresa mantiene la altísima cifra de 80% de ociosidad en su capacidad industrial, y con más de 300 despidos realizados. “Van a ser más de 500”, habían reconocido en off desde Sancor a Infocampo la semana pasada.

«La empresa tiene avanzados diálogos con inversores, muy avanzados, pero eso no se termina de concretar y mientras tanto Sancor no puede seguir manteniendo una estructura ociosa. No por falta de voluntad, claro, sino en cuanto a su infraestructura”, habían sostenido. Días después se concretó formalmente el inicio del concurso de acreedores.

El comunicado de Sancor

“Tras atravesar una profunda crisis en 2017, la Cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas. Este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas”, remarcaron.

Incluso, la empresa asegura que las medidas “permitieron una paulatina estabilización de la situación que transitaba la Cooperativa”.

La semana pasada se conoció la paralización total de un conjunto de plantas de la empresa, tanto en Córdoba como en Santa Fe.

“Con el paso del tiempo, SanCor evaluó diferentes alternativas y mantuvo negociaciones con un grupo empresarial interesado en desarrollar un fideicomiso que impulsara su recuperación. Sin embargo, luego de dos años, esa iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en el camino de la Cooperativa”, acusaron.

Desde la firma cooperativa aducen que desde “fines de 2023 hasta agosto de 2024”, y por “razones que son de público conocimiento”, la empresa vio reducida “sustancialmente su operatoria, afectando su recuperación”.

“A pesar de este panorama, SanCor continuó dialogando con nuevos interlocutores interesados en participar del negocio, logrando progresos significativos en dichas gestiones. Sin embargo, antes de avanzar con cualquier iniciativa concreta, la Cooperativa debe resolver los problemas derivados de sus deudas y otras circunstancias que podrían frustrar futuras negociaciones”, informaron.

La empresa aclaró que los resultados de esta medida “no pueden preverse con certeza”, pero estipuló que “confía en que las partes involucradas llegarán a un entendimiento”.

“Esto permitirá concretar, con el apoyo de herramientas técnicas y financieras adecuadas, una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”, cerraron.

Las plantas paralizadas

Por estos días las plantas de La Carlota y Balnearia, en Córdoba, permanecen cerradas a causa de la baja en el procesamiento de leche.

Sancor tiene capacidad para procesar más de 1.200.000 litros diarios de leche, pero en el arranque de 2025 sólo recibe 200.000.

Semejante brecha se explica a causa de la desconfianza de los productores tamberos y de la diferencia en las modalidades de pago con otras firmas lácteas de la región. Si bien desde Sancor estiman que el valor que se paga por litro “es el mismo que el del mercado”, la clave está en la demora en el pago.

“Hoy, la cancelación total es superior a los 60 días si se toma desde el comienzo del mes de entrega”, estipularon.

La empresa Saputo, sostuvo el productor y dirigente tambero Javier de La Peña, “paga el 100% de la producción al día 10 del mes vencido”.

“Pero aún no sé a cuánto me van a pagar por la leche que entregué en enero”, lamentaba días atrás.

Fuente: https://www.infocampo.com.ar/