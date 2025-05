Mediante un extenso hilo publicado este jueves en la red social X, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió al discurso del gobierno nacional, que achaca a las provincias de no acompañar -no replicar en sus distritos- la reducción de la carga fiscal. “Milei y su ministro nos quieren convencer de que no paran de bajar impuestos y que el problema es que las provincias y municipios los suben. Más chanta, mentiroso y manipulador no se consigue. La realidad es muy distinta: Milei subió impuestos. El cambio más importante en 2024 fue la restitución del impuesto a las ganancias, que hizo que más de 800.000 trabajadores volvieran a pagar”, comienza el texto del mandatario bonaerense.

En cambio, explica el Gobernador en un segundo tuit, “las provincias perdieron recaudación. Durante el primer año de Milei, la denominada ‘presión tributaria total’ (recaudación como porcentaje del PIB) se mantuvo estable. Lo que cambió es la composición: bajó el peso de los impuestos nacionales que se coparticipan con las provincias, bajó el peso de impuestos provinciales pero ¡subió el de los impuestos que no se coparticipan! El Gobierno nacional ganó participación en la recaudación mientras las provincias perdieron. Esto, pese a que las provincias se encargan, cada vez más solas, de la seguridad, la educación, la salud y ahora también de las grandes obras”.

La publicación de Kicillof incluye estadísticas en gráficos de barras y torta. Son cinco las imágenes que acompañan y dan sustento al texto, que sigue: “Incluso, se puede ver cómo la presión tributaria bruta del conjunto de las provincias no solo no aumentó, sino que se redujo durante 2024”.

Y completa: Además, de esa recaudación tributaria total solo 4,8 puntos porcentuales pertenecen a impuestos provinciales, mientras que 22,7 restantes son nacionales. Es decir, el 82% de la presión tributaria es nacional”.

Respecto de la provincia de Buenos Aires, “al contrario de lo que dice el presidente”, Kicillof afirma que “no incrementó la carga tributaria a los bonaerenses. Se puede ver que esta gestión la disminuyó (2020-2023) y en el 2024 la mantiene estable. Y es más progresiva: se cobra más a quienes tienen mayor capacidad contributiva”.

Y cierra: “Pero lo que es más importante y como hemos señalado muchas veces: la provincia de Buenos Aires es el origen del 40% de la recaudación nacional, pero solo recibe el 7% de esos recursos a través de la coparticipación. El gran beneficiario del sistema es el Gobierno nacional. Sobre esto, Milei les robó a las provincias recursos que les corresponden a los jubilados, los docentes, la seguridad, la salud y la obra pública. Les saca recursos mientras no se hace cargo de ninguno de los problemas de los argentinos”.

Fuente: https://dib.com.ar/