Javier Rodríguez recorrió establecimientos y dialogó con productores en Tapalqué

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires estuvo en la localidad de Tapalqué este miércoles, donde conversó con trabajadores y pequeños empresarios, conoció de cerca los procesos productivos, otorgó nuevas habilitaciones y analizó cómo se desarrollan aquellos emprendimientos que tuvieron financiamiento de su cartera.

“Para este gobierno provincial, el impulso al agregado de valor local y el apoyo a proyectos productivos de pequeña y mediana escala son políticas de Estado. Porque equivalen a más trabajo y desarrollo local. Y muchas veces, si eso no lo acompañamos desde el Estado, simplemente no ocurre, no es un proceso automático”, destacó el ministro.

La recorrida de Javier Rodríguez junto al intendente Gustavo Cocconi comenzó en la cooperativa Las Totoras, dedicada a la fabricación de quesos. Gracias al apoyo económico del Ministerio (a través de los programas Agregado de Valor Cooperativo y Agricultura Familiar en Marcha) este grupo de trabajo creció, sumó nuevos socios, adquirió maquinaria y ahora también elabora dulce de leche. Para el futuro, planea hacer mermeladas y dulces, a partir de los frutales que recibió a través del Programa de Fomento de la Fruticultora Bonaerense del Ministerio. En esa línea, el funcionario le entregó la habilitación definitiva como Establecimiento Lácteo de Elaboración Artesanal (ELEA), permitiendo la producción bajo una normativa adaptada para la pequeña y mediana escala, y que facilitará que el proyecto pueda crecer aún más.

El ministro también estuvo en la Sala Municipal de Extracción de Miel, donde dialogó con las y los productores que extraen la miel de sus colmenas en ese establecimiento. Allí, el ministro firmó con el intendente el Convenio de Cooperación y Asistencia entre el Ministerio provincial y la Municipalidad, para mejorar y aumentar la producción apícola, e incrementar el número de productores locales, fomentando el arraigo. Con los productores dialogaron sobre la situación del sector, y el ministro comentó la línea de financiamiento a tasa 0% en valor producto que está vigente para la apicultura.

Posteriormente el ministro Javier Rodríguez recorrió el Mercado Bonaerense Fijo de Tapalqué, uno de los 10 que funcionan en toda la provincia. Allí destacó la importancia de la comercialización directa entre productores y consumidores que permite el programa Mercados Bonaerenses. En ese marco, el ministro le dio un certificado de Pequeña Unidad Productiva de Alimentos artesanales (PUPAA) a un fabricante local de gin y cerveza.

Por último, Javier Rodríguez se reunió con productores agropecuarios y autoridades de la Sociedad Rural de Tapalqué en el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad, para dialogar sobre la actualidad del sector. En esta recorrida, el funcionario estuvo acompañado por la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain.