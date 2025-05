Publicación solicitada: «No permitamos que el odio sea una opción»

Expresamos nuestro enérgico repudio ante los dichos de Javier Milei en el Foro de Davos que promueve ideas de odio, discriminación y desprecio hacia las diversidades sexuales. Equiparar la elección sexual con delitos aberrantes como la pedofilia no solo es una afirmación profundamente equivocada, sino también peligrosa, ya que legitima discursos y acciones que vulneran derechos y principios básicos del humanismo y alimentan prejuicios y violencias.

Este tipo de expresiones no pueden ser tomadas con liviandad. No es una cuestión para la indignación pasajera ni el escándalo superficial, es una cuestión para reflexionar, preocuparnos y actuar como sociedad. Las palabras del presidente, lamentablemente, no solo reflejan su pensamiento individual, sino que tienen eco en sectores que lo toman como verdad, reproduciendo discursos de exclusión y segregación.

El racismo, la homofobia, el machismo y cualquier forma de odio que permanentemente sale de la boca del presidente, no son cuestiones de opinión, son actos que dañan los cimientos de una sociedad igualitaria y democrática.

Como bloque, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la diversidad en todas sus formas. Invitamos a todos los ciudadanos a reflexionar y tomar posición frente a estos discursos que buscan dividirnos como sociedad. No permitamos que el odio sea una opción.

Bloque de concejales de Unión por la Patria. Chacabuco