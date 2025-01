Jubileo 2025: Desde Catamarca animan a una comunicación comprometida con la verdad

En el marco del Jubileo del Mundo de la Comunicación, que se realizó en Roma del 24 al 26 de enero, el Equipo de la Pastoral de la Comunicación Social de la diócesis de Catamarca publicó un mensaje dirigido a periodistas y comunicadores.

Recordaron que el periodismo y la comunicación social «tienen dos objetivos esenciales: proteger la democracia y ayudar a las personas a afrontar su vida cotidiana».

«Esto implica un compromiso con la búsqueda de la verdad, la defensa de los derechos humanos y la promoción de valores que dignifiquen a la persona», manifestaron.

Además, señalaron que «en un mundo donde el exceso de información y la insistencia en las malas noticias han generado fenómenos como el news evitation (la evasión de las noticias), es fundamental proponer un modelo de comunicación positiva y constructiva, que no solo denuncie lo que no funciona, sino que también ofrezca soluciones».

«Por eso -dijeron- invitamos a todos los operadores de comunicación, creyentes o no creyentes, a renovar su vocación como testigos creíbles de la verdad y agentes activos de esperanza».

Texto del mensaje

Vivimos tiempos de grandes transformaciones en el ámbito de la comunicación. La tecnología, los cambios políticos, económicos, sociales y culturales han configurado un panorama lleno de desafíos, pero también de oportunidades. En este contexto, la misión de quienes ejercen la labor comunicativa adquiere una relevancia crucial para el bien común de nuestras sociedades. Hoy más que nunca, necesitamos una comunicación que no solo informe, sino que lo haga con verdad, caridad y responsabilidad. Una comunicación que construya puentes, que fomente la paz y que, sobre todo, sea capaz de difundir esperanza. Como nos recuerda el Papa Francisco, los comunicadores tienen una corresponsabilidad ineludible en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y humana.

El periodismo y la comunicación social tienen dos objetivos esenciales: proteger la democracia y ayudar a las personas a afrontar su vida cotidiana (Styli Charalambous). Esto implica un compromiso con la búsqueda de la verdad, la defensa de los derechos humanos y la promoción de valores que dignifiquen a la persona. En un mundo donde el exceso de información y la insistencia en las malas noticias han generado fenómenos como el «news evitation» (la evasión de las noticias), es fundamental proponer un modelo de comunicación positiva y constructiva, que no solo denuncie lo que no funciona, sino que también ofrezca soluciones. Por eso, invitamos a todos los operadores de comunicación, creyentes o no creyentes, a renovar su vocación como testigos creíbles de la verdad y agentes activos de esperanza. Siguiendo el ejemplo de tantos periodistas y comunicadores del pasado y del presente, algunos incluso entregando su vida por su compromiso con la justicia, los invitamos a abrazar un periodismo firme, honesto e imparcial, capaz de distinguir los hechos de los comentarios y de ser luz en medio de las sombras de la desinformación. La comunicación social tiene el poder de transformar el mundo. Ustedes, comunicadores, tienen en sus manos la posibilidad de construir una narrativa que no solo informe, sino que inspire, que no solo critique, sino que edifique. Una comunicación que sea, en palabras del lema de este Jubileo, un verdadero peregrinar en la esperanza hacia un futuro mejor para todos.

Desde la Pastoral de la Comunicación Social de Catamarca, los animamos a asumir este desafío con valentía y pasión. Que su trabajo sea siempre un servicio a la verdad, a la justicia y al bien común. Que su voz sea un eco de esperanza para nuestro pueblo, y que su compromiso sea un testimonio de misericordia y amor en un mundo que tanto lo necesita.

Que María del Valle, Madre de la Esperanza, los acompañe siempre en este camino de comunicar para construir un mundo más humano y fraterno.

Fuente: https://www.aica.org/