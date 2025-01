“Alimentos sin procesar” representó el 49,9% del total exportado por las pymes argentinas en 2024

Las pequeñas y medianas empresas exportaron el año pasado por US$ 10.032 millones, lo que representó un incremento del 17,3% interanual y un 12,5% del total exportado a nivel nacional. En volumen, el valor ascendió a 8,5 millones de toneladas, un 25,1% más que en 2023. Sin embargo, si bien los totales exportados tanto en dólares como en volumen marcaron crecimientos, el precio promedio por tonelada tuvo una disminución interanual del 6,3%, US$ 1.186, de acuerdo con el informa publicado este domingo por CAME, que consigna que de las 9.269 empresas que exportaron, 6.428 fueron pequeñas y medianas: en 2024, el 69,3% de los operadores fueron pymes.

El Monitor de Exportación Pyme (MEP) de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) analiza 16 rubros que agrupan las posiciones arancelarias desde el capítulo 1 al 99 de la Nomenclatura Común del Mercosur, enmienda 2024. Durante el año pasado, 4 de los 16 rubros analizados cerraron con caídas interanuales en sus exportaciones en dólares. “Tabaco y derivados” marcó el mayor descenso del año, con una baja del 37,5% respecto de 2023. En cambio, con un crecimiento de 1.206,5%, el rubro de “Manufacturas diversas” registró la mayor suba del año.

En cuanto al volumen exportado por las pymes, consigna CAME, el rubro con mayor aumento fue “Petróleo y combustibles” con un alza del 84%, mientras que la mayor caída se observó también en el rubro de “Tabaco y sus derivados”, -36,3%.

En 2024, “Alimentos sin procesar” representó el 49,9% del total exportado por las pymes argentinas, alcanzando un valor total de exportación de US$ 5.004,6 millones y de 4,3 millones de toneladas. “Esto refleja que aproximadamente la mitad de las exportaciones en dólares de las pymes correspondió a productos sin valor agregado. Esta situación plantea un desafío, ya que la industrialización de productos a nivel local no solo podría generar mayores ingresos, sino también fomentar la creación de empleo”, plantea el informe de CAME.

América del Sur cerró el año como el principal destino de las exportaciones de las pymes, representando el 33,1% (US$ 3.319,8 millones) del total exportado. El principal destino dentro del continente fue Brasil, con una participación final del 14,1% sobre el total y un crecimiento interanual del 20,2% en dólares exportados.

En segundo continente en relevancia para las pequeñas y medianas empresas fue Europa, destino de US$ 2.415,5 millones en 2024, lo que representó el 24,1% del total exportado por el universo pyme y marcando un crecimiento interanual del 16,4% en dólares.

El 86,9% (US$ 8.720 millones) del total exportado en 2024 fue hacia 30 países, sobre un total de más de 198 destinos posibles.

Fuente: https://dib.com.ar/