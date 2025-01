CFK pidió a los legisladores bonaerenses que aprueben el Presupuesto 2025 de Axel Kicillof

Esta semana, el diputado provincial kirchnerista Alejandro Dichiara visitó a Cristina Fernández en Monte Hermoso, donde mantuvo un breve encuentro con la ex presidenta. Si bien en un principio el legislador aseguró que la reunión había sido personal y no política, poco después, reveló que la ex mandataria pidió que la Legislatura bonaerense aprobara el proyecto de Presupuesto 2025 de Axel Kicillof.

Además reveló que durante el encuentro, del que también participó el intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, se habló de la necesidad de unidad en el peronismo en medio de las tensiones internas que existen entre sectores del kirchnerismo y el gobierno de Kicillof.

“Todo el peronismo espera que vengan tiempos de unidad“, exclamó el diputado bonaerense en diálogo con Apepé Radio, de Bahía Blanca.

En un intento por calmar las aguas peronistas, Dichiara aseguró: “Cristina me pidió que le aprobemos el Presupuesto al gobernador en febrero; dijo que (Kicillof) no podía estar sin presupuesto y que teníamos que aprobárselo».

Tras el fracaso de la sesión en diciembre del año pasado, la provincia de Buenos Aires se encuentra en emergencia económica y prorrogó el Presupuesto 2024. A su vez, el Gobernador bonaerense tampoco cuenta con la Ley Fiscal y la autorización para el endeudamiento que había presentado ante la Legislatura.

El 31 de diciembre, Kicillof firmó el Decreto 3681/24 para prorrogar la Ley 15.394 de Presupuesto General, sus modificatorias y la Ley Impositiva de 2024 que le permitió a la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) continuar con la percepción de tributos.

Al mismo tiempo, el mandatario provincial autorizó al ministro de Economía, Pablo López, a realizar las adecuaciones necesarias para adaptar el presupuesto prorrogado a las circunstancias de este año

Mientras tanto, las conversaciones entre el Ejecutivo bonaerense y la oposición siguen abiertas pero difíciles. Kicillof no resigna a un 2025 sin presupuesto propio y espera poder aprobar el proyecto en febrero.

