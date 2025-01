Estados Unidos se enfrenta a niveles récord de deuda pública

Estados Unidos está a punto de añadir billones de dólares a su deuda nacional durante la próxima década, debido a crecientes gastos y a cambios previstos para el segundo mandato del presidente electo del país, Donald Trump, plantea un informe publicado este viernes por la Oficina Presupuestaria del Congreso (SVO, por sus siglas en inglés).

Según los nuevos cálculos, este año fiscal registrará EE.UU. un déficit presupuestario de 1,9 billones de dólares, y los déficits anuales previstos para la próxima década (hasta el año 2035) sumarán un total de más de 21 billones de dólares. A ese monto debe añadirse, por otra parte, una deuda nacional que actualmente se sitúa en torno a los 36 billones de dólares.

En otro orden de cálculos, para 2035 el déficit ajustado equivaldría a 6,1 % del PIB, una cifra significativamente superior al 3,8 % de promedio de los últimos 50 años.

De este modo, de 2025 a 2035 la deuda se incrementará a medida que el crecimiento del gasto obligatorio y los costos por intereses superen la expansión de los ingresos. La deuda pública federal aumentará del actual 100 % del PIB, este año, a 118 % en 2035, superando su máximo anterior de 106 % del PIB en 1946, detallan desde la SVO.

Si bien la futura administración de Trump ha expresado su preocupación por la deuda nacional, todavía no ha ofrecido medidas concretas para abordar esta cuestión. Así, aunque el inminente nuevo inquilino de la Casa Blanca anunció planes para lanzar el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), que se encargará de intentar reducir el gasto innecesario, no tendrá el poder de recortar el gasto en sí y funcionará más como un comité asesor, por lo que no está claro si sus recomendaciones serán atendidas, recoge The New York Times.

Ante tal situación, Trump también ha asegurado que, entre otras medidas, EE.UU. puede obtener ingresos fiscales a partir de los aranceles a las importaciones, para cubrir los costos; no obstante, las tasas aduanales no aportarán tanto al recorte de los déficits anuales. En este contexto, el centro de estudios Tax Foundation calcula que un arancel universal de 20 % recaudaría 3,3 billones de dólares entre 2025 y 2034, sin entrar a considerar cómo esos impuestos contraerían la economía estadounidense.

Fuente: https://actualidad.rt.com/