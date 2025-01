Una familia tipo necesitó más de $ 1 millón para tener la canasta básica alimentaria en diciembre

Según informó el INDEC, la cifra para no ser pobre durante el último mes de 2024 fue de $1.024.435. En tanto, se requirió de $449.314 para no ser indigente. La canasta básica aumentó por debajo de la inflación general pero no deja de ser un número difícil de alcanzar para las mesas argentinas por el aumento del trabajo precario.

Así, en línea con lo que ocurrió en los últimos meses, la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) aumentaron por debajo de la inflación en diciembre último y terminaron 2024 con un incremento acumulado que también fue inferior al índice de precios al consumidor (IPC).

En el primer caso, el alza mensual fue de 2,3% y el anual ascendió a 86,7%, mientras que en el segundo, esas cifras fueron de 2,3% y 106,6%, respectivamente.

El dato, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), tiene gran relevancia mes a mes, puesto que la CBA se utiliza para determinar la línea de la indigencia, mientras que la CBT se usa para delimitar el umbral de la pobreza.

De todos modos, el monto que necesita una familia tipo para no ser pobre, sigue pareciendo difícil de alcanzar para los hogares de menores ingresos.

Según informó el Indec, ese hogar, compuesto por cuatro integrantes (por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años), necesitó en diciembre $1.024.435 para no caer en la pobreza. En el caso de un adulto individual, esa cifra fue de $331.532.

En tanto, para no ser catalogada como indigente, una familia tipo, con la misma composición que la del anterior ejemplo, necesitó $449.314. En el caso de un adulto individual, la cifra ascendió a 145.409.

