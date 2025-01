Productores y contratistas se manifiestan en la puerta de Los Grobo, en San Miguel del Monte

Productores y contratistas de la zona de San Miguel del Monte se autoconvocaron en la puerta de la planta de Los Grobo, en reclamo de pagos adeudados. Además, realizaban una asamblea para evaluar acciones, dado que denuncian el vaciamiento de los silos de acopio de la empresa, informó la periodista Isabel Subirá a través de la red social X.

De acuerdo con el portal especializado “Bichos de campo”, la realidad de la empresa en la zona es particular, puesto que en esa región Los Grobo es el gran receptor de granos, el principal acopiador. La mayoría de la cosecha de trigo de la zona está acopiada en esa localidad, y los productores, ante la noticia del default, fueron a pedir que al menos les dejen sacar los granos que allí se almacenan.

La respuesta, según “Bichos de campo”, había sido positiva en un primer momento: se aseguró que los granos iban a poder ser sacados. Sin embargo, fueron pasando los días y esa promesa se convirtió en un sistema de cuotas para que los productores puedan sacar sus granos, que no van a ser pagados por la empresa. Pero la propuesta se diluyó por completo y los agricultores de la zona empezaron a sospechar que su producción quedaría ahí.

“Desde que (Los Grobo) avisaron que no van a pagar, sacan camiones día y noche con granos. Los estafados se hartaron”, añade el mensaje de Subirá en X.

Al malestar de los productores, se suma el de los contratistas, que también tienen facturas adeudadas o cheques impagos. Por ello, en conjunto decidieron concentrarse en las inmediaciones de la planta de San Miguel del Monte, con el objetivo de realizar una asamblea.

Incapacidad para cumplir con los vencimientos de deuda

Tal como informó DIB, Los Grobo Agropecuaria y su subsidiaria Agrofina, ambas integrantes del Grupo Los Grobo, comunicaron a finales de diciembre a la Comisión Nacional de Valores (CNV) su incapacidad para cumplir con próximos vencimientos de deuda, atribuyendo esta situación a la iliquidez del mercado y a factores económicos adversos. De esta manera, ambas empresas entraron en default por más de $ 400.000 millones.

En una notificación fechada el 27 de diciembre, Los Grobo Agropecuaria informó que no pudo abonar un pagaré bursátil de US$ 100.000 vencido el 26 de diciembre. Además, anticipó que no podrá afrontar los vencimientos de pagarés bursátiles programados hasta el 31 de marzo de 2025. La empresa atribuye esta situación a la creciente iliquidez en el mercado de pagarés bursátiles para emisores del sector agropecuario, dificultades en el cobro de ciertos créditos y problemas financieros de una compañía relacionada.

Por su parte, Agrofina, dedicada al desarrollo, producción y comercialización de productos para la protección de cultivos, comunicó su imposibilidad de pagar un pagaré bursátil de $ 400.000.000. Asimismo, informó que no podrá cumplir con el sexto servicio de pago de intereses y la primera cuota de amortización de capital de las Obligaciones Negociables Clase XII, cuyo vencimiento estaba previsto para el 30 de diciembre de 2024. La empresa señaló que la retracción en la venta de agroinsumos, la caída en el mercado de fitosanitarios y el exceso de stocks en el canal de distribución han comprometido su flujo de fondos.

Fuente: https://dib.com.ar/