El Gobierno insiste con eliminar las PASO y no suspenderlas como quiere la oposición

Mientras el Gobierno de Javier Milei insiste en la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la oposición predomina la idea de suspenderlas por única vez, estrategia que el PRO procurará instrumentar este año en la ciudad de Buenos Aires.

Desde la administración libertaria, este lunes salieron a ratificar que se buscará directamente “eliminar” las PASO y no suspenderlas como aconseja el partido liderado por Mauricio Macri, y en ese sentido planea llamar a sesiones extraordinarias del Congreso para abordar ese tema “a fin de mes o a principios de febrero”.

Si bien desde la Rosada aseguran que no están dispuestos a negociar, habrá que ver cuando la iniciativa llegue al Congreso para su debate si con ayuda de los gobernadores logran su objetivo. Por ahora los votos no están. Por eso, la duda pasa por si, de no lograr el objetivo de máxima, el Ejecutivo accedería a una eventual suspensión este año.

Durante este lunes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a la carga con la postura del oficialismo de la necesidad de eliminarlas. “No hay que someter a los argentinos al costo de las PASO que no sirven para nada. En 2025, se podría reducir entre un 35% y un 40% el costo total del proceso electoral si elimináramos las PASO, y que cada partido o frente político resuelva internamente sus candidaturas”, dijo en declaraciones radiales.

“Es un conflicto que deberían resolver los partidos, porque someter al pueblo a ir a votar y a soportar un costo de 200 millones de dólares es una locura para unas PASO. Por eso, el Gobierno está planteando, con responsabilidad, eliminarlas”, continuó. Y si bien agregó que aún no han conseguido “el apoyo suficiente” para aprobar esta iniciativa en el Congreso, remarcó que el oficialismo va “a insistir” para lograrlo.

En el bloque de diputados de Pro la cuestión no se discutió aún, pero en la bancada que preside Cristian Ritondo creen que es difícil mantener en pie esta herramienta electoral cuando en la Ciudad de Buenos Aires se aboga por suspenderlas. También el massismo y el kirchnerismo se inclinarían por la suspensión, aunque no hay una posición unificada.

