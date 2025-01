Javier Milei reconoció que toma deuda para pagar el endeudamiento de Caputo con Macri

El presidente argentino dijo que “la deuda que entra es para rollear la deuda vieja”. En pocas palabras, reconoció que toma deuda para pagar el endeudamiento que tomó Luis “Toto” Caputo cuando gobernaba Mauricio Macri.

En una entrevista con Radio Mitre, cuando le preguntaron si la Argentina iba a tomar deuda, Milei respondió: “A ver, en términos netos no. Porque lo que sí vamos a hacer es el roll over de la deuda. Si yo tengo déficit cero no necesito tomar nueva deuda, entonces la deuda que entra es para rollear la deuda vieja”.

La situación económica de la Argentina está marcada por un endeudamiento significativo, y uno de los actores clave en este contexto es el actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Este fenómeno pone de relieve las complejidades y contradicciones dentro de la gestión económica libertaria.

Críticas a Villarruel

Asimismo, Javier Milei intensificó su confrontación con Victoria Villarruel, a raíz de la reciente polémica sobre el congelamiento de las dietas de los senadores, una medida que fue implementada por la Vicepresidenta. Villarruel expresó su descontento en sus redes sociales acerca de su salario indicando que «en breve me pagan dos chirolas», lo que llevó a Milei a responder con dureza, acusándola de estar «desconectada de la realidad». Este cruce de declaraciones pone de manifiesto la creciente tensión dentro del binomio presidencial.

“El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el Indec los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es 400 mil y pico. En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio. Si toma el 10% más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el decil más alto gana 1.400.000″, dijo Milei contradiciéndose cuando habla de que el salario mínimo en argentina es de 1100 dólares.

Y agregó: «Entonces me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, en el Senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política. Es una frase muy desafortunada”

Fuente: https://www.diagonales.com/