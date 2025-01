En el centenario del nacimento de Haroldo Conti, cerraron el Centro Cultural que lleva su nombre

La decisión de Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación se conoció el martes 31 de diciembre a las 14, cuando llegó a distintos teléfonos un mensaje de su secretaria, que decía: “El secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante”.

Según el comunicado, el cierre del Conti es «a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante». En 16 años, desde su creación, jamás se tomó una medida semejante.

Organismos de Derechos Humanos hicieron saber su repudio a la decisión de Baños: “Hoy avanza el desguace sobre la exESMA, espacio de memoria por excelencia, consagrado desde 2004 a ese fin, reconocido internacionalmente. El Centro Cultural Haroldo Conti, una referencia en el campo artístico y de los derechos humanos, cerró sus puertas y los y las trabajadoras que no fueron despedidos, tienen prohibido ingresar al espacio, quedando en situación de ‘guardias pasivas’. La investigación histórica, la producción de pruebas y de información que nutren los procesos judiciales y el camino de Verdad, la tarea con testigos y víctimas, el litigio como poder ejecutivo en las causas por delitos de lesa humanidad, la transmisión de la memoria, la política reparatoria en cumplimiento de la legislación nacional, quedan afectadas y en algunos casos ya no podrán realizarse”, advirtieron en una declaración. Desde el movimiento de derechos humanos también dijeron que promoverán denuncias ante tribunales nacionales y organismos internacionales.

El Conti se creó en 2008. Lo fundó Eduardo Jozami, quien lo dirigió hasta finales de 2015. Sobrevivió durante el macrismo, aunque no estuvo exento de recortes. Durante el gobierno del Frente de Todos fue la actriz Lola Berthet quien estuvo al frente del centro cultural. Ella fue una de las primeras en advertir el cierre en sus redes sociales: «Acaban de avisar que cierran el Conti por reestructuración y que la mayoría de sus trabajadores fueron despedidos y los que no entran en guardia pasiva y no pueden ingresar a partir del 2 de enero. Todo esto lo hacen a las 14 hs de un 31 de diciembre por WhatsApp. Este Gobierno es el mal en todo sentido. Todo mi apoyo a los y las trabajadores del @centroculturalconti lugar que tuve el placer de dirigir», publicó en su cuenta de Instagram.

“La gestión de Baños avisa un 31 de diciembre, por mail y WhatsApp, que cierra el Centro Cultural Conti. El eufemismo es el de siempre: reestructuración. Mientras (Federico) Sturzenegger avisa que van a contratar gente a partir de 2025. Es decir que el problema no es que sobra gente”, expresó, por su parte, el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/