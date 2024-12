Nutricionistas bonaerenses contra los cambios en el etiquetado frontal

La titular del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, Laura Salzman, criticó los cambios que el gobierno nacional introdujo a la Ley de Promoción de Alimentción Saludable (PAS), popularmente conocida como «ley de etiquetado frontal», por los octógonos negros que obligó a incluir en los envases.

«Ahora sólo se obliga a informar lo añadido. Por ejemplo, los frutos secos tienen muchas calorías pero son naturales. Entonces, un paquete de maní no frito ni salado no diría exceso de calorías porque no son añadidas», explicó Salzman a Buenos Aires/12.

La presidenta del Colegio de Nutricionistas bonaerense explica que la modificación de la reglamentación vigente presupone un nivel de información por parte del consumidor que no se verifica en la realidad. «La manteca tiene mucha grasa y sodio, pero como la grasa es natural, sólo te vas a enterar de que tiene sodio», ejemplifica.

A la luz de estos cambios, recientemente implementados a través de la resolución 11362 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se resignifica la movida de dos diputados del PRO, Alejandro Bongiovani y Daiana Fernández Morelo, para intentar derogar la ley.

Lo que advierten desde los sectores que defienden la normativa es que esa acción preparaba el terreno para la movida del Ejecutivo, que constituye un reclamo del lobby de las grandes empresas de alimentos ultraprocesados, primero para impedir la sanción y luego para intentar modificarla o, directamente, derogarla.

La presidenta del Colegio de Nutricionistas explicó a este medio: “La importancia de esta ley radica en que nuestra principal causa de mortalidad y morbilidad es la malnutrición, y la malnutrición por exceso, no por déficit. Esto es lo que genera las enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, cardiovasculares y los cánceres. Hay mucha evidencia estadística en ese sentido, como la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, la Encuesta Nacional de Nutrición Escolar. Todos esos datos confirman la necesidad de informar y trabajar en los entornos escolares para mejorar los consumos alimentarios y regular la publicidad y el patrocinio, que es el segundo eje de la ley. Por ejemplo obligó a sacar el conejito de Nesquik”.

A modo de confirmación, un reciente estudio ubicado por la Federación Interamericana del Corazón (FIC) acerca de las consecuencias de la ley, confirma que tres productos antes percibidos como saludables, como jugos, yogures y cereales para desayuno, vieron sensiblemente reducida su intención de compra a partir de la inclusión de octógonos en los envases.

La ley fue presentada en 2021 por la entonces diputada bonaerense Florencia Lampreabe, oriunda de Hurlingham, y finalmente sancionada en 2022, pese a la gran resistencia de algunas empresas alimenticias. «Ayuda a los consumidores a tomar decisiones conscientes, a hacerse cargo», advierten sus defensores.

El ANMAT es uno de los organismos públicos que la administración liberal libertaria tuvo en la mira, como el Conicet, la Casa de la Moneda, o el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Primero con la potestad de cerrarlos o modificarlos que les otorga la Ley de Bases, ahora con Federico Sturzenegger recargado, devenido ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

