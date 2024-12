El gobernador bonaerense Axel Kicillof atribuyó a una intención del gobierno de Javier Milei de complicar su gestión el rechazo al Presupuesto y la Ley Impositiva, que no pudieron ser tratadas en la Legislatura porque las rechazó la oposición, y lanzó una advertencia a esos sectores: “no voy a permitir que quiebren la Provincia”.

A menos de 24 horas de fallida sesión doble en la Legislatura, Kicillof señaló en declaraciones periodísticas: “el objetivo del Gobierno nacional era que tengamos más dificultades de cara al año que viene, entre los fondos que corta Milei y los problemas que puede generar no contar con estas leyes”.

“Yo no voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires. La lógica de Milei es atacar a las provincias y después pedirles que firmen cosas o acompañen: yo no voy a entrar en ninguna extorsión y me voy a poner al frente de la defensa del pueblo de la provincia de Buenos Aires para cuidar su salud y su educación; enfatizó el Gobernador.

El viernes por la tarde, Kicillof pretendía avanzar para 2025 con el presupuesto, la ley impositiva y el endeudamiento -para esto último necesitaba 2/3 de la Legislatura-, pero luego de una serie de prórrogas de la sesión, y sin lograr un entendimiento con los demás bloques, tuvo que frenar la discusión. Según planteó este sábado, hubo total predisposición de la gobernación para el diálogo sobre dos temas en los que había diferencias: los fondos para los municipios y los cargos que le corresponden a la oposición en organismos que dependen del Ejecutivo.

Sin embargo, consideró que una parte de los diputados que no le responden tenía intenciones concretas de dejarlo sin las leyes. “A último momento empezaron a plantear cosas que no estaban en agenda y no tenían que ver con el presupuesto, con una vocación de que no saliera. Un sector dijo ‘a Kicillof no le vamos a dar presupuesto’, mostrando directamente la posición de Milei”, planteó en Radio 10, aunque admitió que hubo otra facción de los opositores que sí se mostró predispuesta a colaborar y que, tras suspenderse el debate, le pidió seguir charlando para intentar avanzar. “Lo cierto es que se termina el año y no tenemos los instrumentos”, resumió.

Fuente: https://dib.com.ar/