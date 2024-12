«Europa ha sido derrotada en el conflicto ucraniano»

Hay una nueva realidad en el conflicto ucraniano, donde los rusos están actualmente en mejor posición y «Europa ha sido derrotada», así lo aseguró el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán en una entrevista emitida este domingo.

Orbán afirmó que con la elección de Donald Trump en EE.UU., la paz en Europa está ahora «al alcance de la mano». En este sentido, señaló que espera que «comience un nuevo mundo» el próximo 20 de enero, cuando el líder republicano asuma la presidencia del país norteamericano, refiriéndose a su prometido plan para resolver el conflicto ucraniano.

«Hablar de paz en junio de este año era desacreditarse. Pero hoy, todo el mundo habla de paz. Esto es lo que hemos conseguido. Pero la guerra aún no ha terminado», detalló el primer ministro, añadiendo que aún no se ha rendido en su propuesta por «un alto al fuego en Navidad y un intercambio de prisioneros a gran escala» entre Rusia y Ucrania, que Vladímir Zelenski rechazó.

«Hay una nueva realidad, los rusos están avanzando lenta y constantemente. Esta es una guerra que la UE ha perdido […] Hay que aislar el conflicto. Si Europa interviene, si no se aísla, nos espera una derrota aún mayor», advirtió.

En este sentido, Orbán insistió que Occidente no debería apoyar a Ucrania, ya que su conflicto con Rusia, no tiene nada que ver con Europa. «Estamos demasiado cerca de la guerra para no decir nada. Si sientes que la guerra es tuya, debes movilizar todas tus fuerzas, pero yo digo que esta no es nuestra guerra», explicó.

Por otra parte, declaró que Hungría desea entablar relaciones de neutralidad económica con países como Rusia. «Cuanto mayor es el problema en Europa, es más necesario dirigirnos a los demás», subrayó, insistiendo que estas relaciones permitirían generar dinero que podrá ser invertido en un mayor desarrollo económico.

Fuente: https://actualidad.rt.com/