“Tratan de instalar temas que distraigan del escándalo Kueider» (VIDEO)

En la mañana de este jueves, la referente del PTS-Frente de Izquierda, Myriam Bregman, fue entrevistada en Radio Splendid. Además de referirse a la necesidad de anular la Ley Bases, invitó al acto que se hará este 20 de diciembre en Plaza de Mayo.

La ex diputada se refirió a las declaraciones del oficialismo sobre la derogación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo “como una estrategia comunicacional para desviar el tema central del escándalo de corrupción en que se encuentra sumido el gobierno a un año de su asunción».

«Kueider deja al descubierto los modos en que se maneja el Gobierno de Milei cuando no le dan los votos. Las fechas en que el senador salió del país, los montos iguales que trasladaba y que parecen cuotas que iba cobrando, dejan al descubierto la necesidad de investigar quien pago eso, de donde salieron esos fondos», dijo Bregman, y enfatizó: “Las coimas se las pagó el que estaba interesado en que la ley salga, no hay tantas opciones. O es el gobierno o es uno de los grandes sectores económicos beneficiados con esta ley. Muy lejos no hay que buscar”.



Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/