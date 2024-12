«La Argentina que viene será muy compleja» (VIDEO)

Así lo manifestó este miércoles la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien asumió como la nueva presidenta del Partido Justicialista, lo que la convierte en la primera mujer en ocupar ese cargo, además de que oficializa su papel como principal líder de la oposición al Gobierno de Javier Milei.

Cristina fue la única oradora en el evento, realizado en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Allí arribaron diversas personalidades del partido y exfuncionarios de su gobierno. En las afueras del edificio, cientos de militantes se reunieron para vivar a la ahora titular del PJ.

«Asumir después de un año del Gobierno de Javier Milei implica un ejercicio como peronistas y argentinos», dijo la exvicepresidenta en el comienzo de su discurso, antes de abogar por «volver a recuperar el rol de militantes políticos».

«La primera pregunta es qué está pasando. El voto peronista se desplazó en el balotaje hacia un candidato que propuso dolarizar y aplicar la ‘motosierra’ contra la casta», analizó.

«Hay una aceptación de la sociedad a una suerte de ejercicio de ajuste violento que hay que hacer, en tanto y en cuando no me toquen a mí», sostuvo la jefa del peronismo. Y añadió que la promesa de dolarización con la que hizo campaña Milei no se cumplió, pero le dio resultado electoral.

«Hubo gente que pensó que si ganaba 200.000 pesos, pasaría a ganar 200.000 dólares, aunque cueste creerlo», dijo.

Según la dirigente política, no hay modelo productivo en la Argentina del Gobierno de Milei, sino un modelo de valorización financiera. A esto le llamó «timba» (juego de azar), relacionado a los vaivenes del sistema financiero.

Despojo y apropiación

«Lo que están haciendo es lo mismo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Parece que hubiera ciclos de despojo y apropiación, para luego sobrevenir con gobiernos populares, nacionales y democráticos que tornan nuevamente las cosas a su lugar. Esto es lo que pasa hoy en Argentina. Una regresiva distribución del ingreso, con todas las escenas que vemos a diario, de jubilados, de científicos, de maestros, de empleados, de despedidos, de cierres (de empresas), etcétera», manifestó.

En ese sentido, calificó el actual período bajo el mando de Milei como «ciclo de depredación y apropiación», para lo cual el peronismo se abocará a la «formación de cuadros» en busca, en última instancia, de «asegurar el triunfo del peronismo».

Para ello anunció que en marzo de 2025 presentará una propuesta de trabajo basado en cinco puntos claves: formación, información, planificación, divulgación y organización.

La expresidenta reconoció que la Argentina que viene «será muy compleja», pero insistirán en la necesidad de generar un proyecto nacional que vaya en consonancia con la defensa del Estado y de la producción local, como se observa en un sinfín de países. «Este hombre no entiende el mundo en que vive», sostuvo.