Joe Biden indulta a su hijo Hunter

El presidente de Estados Unidos ha concedido un indulto a su hijo Hunter, que este año fue declarado culpable por delitos federales relacionados con armas y evasión de impuestos. El comunicado pertinente ha sido divulgado este domingo por la Casa Blanca.

«Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y mantuve mi palabra incluso cuando he visto a mi hijo siendo procesado de manera selectiva e injusta», sostuvo Biden, afirmando que «Hunter fue tratado de manera diferente» a las personas que cometen delitos similares, el líder estadounidense aseguró que sus oponentes políticos en el Congreso «instigaron» a los cargos «para atacarle y oponerse a su elección».

Biden insistió en que si «el acuerdo de culpabilidad cuidadosamente negociado, acordado por el Departamento de Justicia», no se hubiera desenmascarado en la sala del tribunal y se hubiera mantenido, «habría sido una resolución justa y razonable de los casos de Hunter».

«Ninguna persona razonable que examine los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue elegido solo porque es mi hijo, y eso es un error. Se ha intentado quebrantar a Hunter, que lleva cinco años y medio sobrio, incluso frente a ataques implacables y un procesamiento selectivo. Al intentar quebrantar a Hunter, han intentado quebrantarme a mí, y no hay motivos para creer que se detendrán aquí. Ya es suficiente», aseveró el mandatario.

«Esta es la verdad: creo en el sistema de justicia, pero mientras he luchado con esto, también creo que la política cruda ha infectado este proceso y ha conducido a un error judicial, y una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarla más. Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente llegaron a esta decisión», concluyó Biden.

«He admitido y asumido la responsabilidad por mis errores»

El propio Hunter no ha tardado en reaccionar al anuncio de su padre. «He admitido y asumido la responsabilidad por mis errores durante los días más oscuros de mi adicción, errores que han sido explotados para humillarme y avergonzarme públicamente a mí y a mi familia con fines políticos», dijo.

«Nunca daré por sentado el indulto que me han otorgado hoy y dedicaré la vida que he reconstruido a ayudar a quienes aún están enfermos y sufriendo», prometió el hijo del presidente.

Hunter Biden y sus problemas con la justicia

Hunter Biden fue declarado culpable en junio de este año de tres cargos federales por delitos relacionados con posesión ilegal de armas. Según el fallo del jurado, mintió sobre no consumir drogas cuando tramitó la compra de un revólver. En este caso, se enfrentaría a hasta 25 años de prisión y una multa de hasta 250.000 de dólares.

En septiembre, el hijo del inquilino de la Casa Blanca se declaró culpable de nueve cargos en el caso de evasión fiscal en su contra. Fue acusado de no pagar al menos 1,4 millones en impuestos federales. El dinero se lo gastó «en drogas, acompañantes y novias, hoteles de lujo y propiedades de alquiler, coches exóticos, ropa y otros artículos de carácter personal, en resumen, todo menos sus impuestos», señala la acusación.

El hijo del jefe de Estado de EE.UU. había llegado previamente a un acuerdo con el Departamento de Justicia para declararse culpable, pero el acuerdo se vino abajo después de que un juez expresara escepticismo sobre algunos de los términos. Los abogados y fiscales no pudieron llegar a un acuerdo revisado, lo que llevó a la oficina del asesor especial David Weiss a acusar a Biden de los cargos de armas en Delaware y de cargos impositivos ampliados en California.

«No le indultaré»

A mediados de junio, Joe Biden había prometido no indultar a su hijo Hunter Biden. «Estoy satisfecho porque no voy a hacer nada: dije que acataría la decisión del jurado. Lo haré. Y no le indultaré», aseguró, indicando a los periodistas que no anularía la pena de su hijo.

Sin embargo, el equipo legal del hijo del actual presidente señaló recientemente en un informe especial que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales podría suponer una amenaza para Hunter Biden. «Con las elecciones ya decididas, la amenaza contra Hunter es real», reza el documento divulgado este 1 de diciembre.

«La perspectiva de que Trump se vengue de los fiscales del Consejo Especial si no adoptan una línea más dura contra Hunter sin duda ejerce una presión considerable sobre ellos para que no cejen en el empeño contra Hunter», señala el informe, agregando que el hijo de Biden está en la «lista de enemigos» del presidente electo.

Fuente: https://actualidad.rt.com/