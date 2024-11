El IOMA anunció un aumento en la cobertura para la compra de medicamentos

El Instituto Obra Médico Asistencial subió la cobertura para compra de medicamentos del 40 al 70 por ciento para las patologías crónicas y del 20 al 50 por ciento para las agudas, lo que constituye un beneficio para casi dos millones de bonaerenses.

La decisión es posible gracias a una inversión adicional de la provincia de 4.500 millones de pesos, con el objetivo de compensar el aumento sostenido de los medicamentos por encima de la inflación.

El proceso se desató luego de la sanción del DNU70/2023, que pronto cumplirá un año de vigencia. Esa norma desreguló la venta de medicamentos haciendo que subieran desproporcionadamente los precios y cayeran las ventas.

Con esta medida, el IOMA iguala la marca de la mayor cobertura del sistema en materia de medicamentos crónicos, es decir aquellos que un paciente debe consumir de por vida, como los que se utilizan en diagnósticos de HIV, diabetes o enfermedades coronarias, y supera la de los medicamentos agudos, que estaba en 40.

Al respecto, la Directora de Políticas de Medicamentos del instituto provincial, Verónica Martínez Black, aseguró: “Como es de público conocimiento, las medidas económicas impuestas desde diciembre de 2023 han significado muchos problemas para las personas afiliadas al momento de ir a la farmacia para adquirir sus medicamentos. Por esta razón se evalúa de manera permanente y se actualiza el valor de cobertura. Los aumentos que se han producido desde enero de 2024, la devaluación y la desregulación impuestas por el gobierno nacional de Javier Milei, pusieron en problemas a las personas afiliadas para la continuidad de sus tratamientos y acceso a los medicamentos”.

«En un contexto como el actual donde las políticas del gobierno nacional son de un claro corrimiento del Estado de su responsabilidad, la política de medicamentos y plan para patologías especiales, el Meppes, son de suma importancia para la gestión del IOMA», dice el comunicado oficial que dio a conocer la medida.

“Es fundamental que nuestros afiliados puedan acceder a los tratamientos que necesitan de manera continua y efectiva. Para un tratamiento es importante que no haya interrupciones, por eso nuestra prioridad es garantizar que todos puedan acceder y sostenerlo en el tiempo», afirmó Martínez Black, que explicó que la medida anunciada se enmarca en «una política pública, de un Estado presente, que no se corre de su responsabilidad, al que le importan aquellas personas que no puede pagar el medicamento que necesitan”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/