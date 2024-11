«Ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos, a ver si te animás»

Cristina Fernández de Kirchner, actual presidenta del Partido Justicialista, continúa su activa participación en la arena política manteniendo un perfil de campaña. Recientemente, se presentó en Santiago del Estero en conmemoración del Día del Militante, y este sábado lideró el acto central del 11° Encuentro Nacional de Salud en Rosario, un evento que reunió a miles de trabajadores del sistema sanitario, incluidos profesionales de hospitales y clínicas. En su discurso, Kirchner criticó al actual presidente, Javier Milei, instándolo a desregular el sector de los medicamentos, lo que generó un fuerte eco entre los asistentes.

El evento tuvo lugar en el Complejo La Siberia de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, comenzando pasadas las 12:30. La consigna del encuentro fue clara: “¡La salud es un derecho y debe garantizarse a lo largo y ancho del país!”, un lema que resonó en el mensaje de la ex presidenta.

Durante su alocución, CFK abordó la situación del sistema sanitario argentino, haciendo comparaciones entre las políticas de su gestión y las actuales, destacando la necesidad de fortalecer el sector. El acto convocó a cerca de 5.000 personas, incluyendo importantes referentes del kirchnerismo en Santa Fe y alrededor de 150 dirigentes locales, tales como intendentes y sindicalistas, todos vinculados al peronismo cristinista. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, fue el primero en tomar la palabra, marcando el tono del evento.

La ex presidenta hizo hincapié en la importancia de recordar los logros del pasado. «Quiero recordar hoy algunas cosas porque venimos a hablar aquí frente a trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario argentino con la autoridad de los hechos y de lo hecho. Porque en este mundo líquido e instantáneo donde se olvida lo que pasó antes de ayer, es bueno recordar que hubo un momento y hubo un país en que construyó un sistema sanitario para todos”, expresó.

También denunció la actual fragmentación del sector sanitario, calificándolo como «despedazado». Criticó las decisiones tomadas por el gobierno actual que han impactado negativamente en los precios de las prepagas médicas. Recordó que durante su administración se implementaron leyes que regulaban el aumento de las tarifas de las prepagas, algo que, según ella, ya no sucede.

«A los que dicen y nos maldicen, porque dicen que solamente nos importan los pobres, les recordamos a todos los muchachos y muchachas de la prepagas que mientras estuvimos nosotros pagaron cuotas justas, no como ahora que te arrancan la cabeza”, enfatizó. En su intervención, Fernández llamó a repensar el rol del Estado, sugiriendo que no debe ser estático, sino que sus funcionarios deben dialogar con la población. Afirmó que es esencial que el Estado no sea visto como un ente privilegiado y que es responsabilidad del gobierno proteger a la ciudadanía y no convencerla de que debe debilitar el Estado.

CFK dirigió sus críticas directamente a Javier Milei, instándolo a desregular el mercado de medicamentos en beneficio de la población. «Milei, ya que sos tan guapo: desregula los medicamentos para que podamos tener medicamentos genéricos importados, para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás”, retó.

La ex presidenta también subrayó la dificultad que enfrentan muchos jubilados al intentar acceder a medicamentos, afirmando que la situación actual es insostenible. En el marco de su defensa del sistema sanitario público, Kirchner abordó también el creciente problema de la salud mental en Argentina, señalando su presencia en todos los estratos sociales. «Lamentablemente, la República Argentina la podemos ver desde las más altas esferas también, hasta abajo, hasta muy abajo. Ha penetrado transversalmente el problema de la salud mental en la República Argentina, compatriotas. Y hay algunos casos que parece ser que no tienen cura tampoco”, concluyó, destacando la gravedad de esta problemática en el contexto actual.

