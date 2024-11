FUTBOL TRFA. Argentino de Chacabuco visita a Atlético de Nueve de Julio

En el marco de los partidos de ida correspondientes a los Play Off, de la segunda ronda del torneo Regional Federal Amateur 2024/25, organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino y que otorga 4 ascensos al federal “A” 2025, Argentino viaja a la ciudad de 9 de julio, para medirse ante Atlético.

Ambos equipos finalizaron segundos en sus respectivas zonas, de la región Bonaerense Pampeana Norte, Argentino en la 14 y Atlético en la 15, sumando 8 y 10 unidades respectivamente

El partido se juega en el estadio de Atlético, el domingo a las 19.00, con el arbitraje de Nicolás Corrao de la Liga Chivilcoyana de Fútbol. Gonzalo Acosta y Pablo Corsini de la misma Liga, serán los asistentes.

Todas las llaves, desde esta instancia hasta la final el 9 de febrero, se disputarán a partido y revancha. En caso de empate en puntos y goles al cabo de los 2 encuentros, se definirá el ganador con tiros desde el punto penal.

Todos los cruces de la región Bonaerense Pampeana Norte

1: Rivadavia (Lincoln) vs. At. Carlos Casares (L)

2: Jorge Newbery (Junín) vs. Dep. General Pinto (L)

3: Once Tigres (9 de Julio) vs. Bragado Club (L)

4: Argentino (Chacabuco) vs. At. 9 de Julio (L)

5: Defensores (Salto) vs. Argentino (Pergamino) (L)

6: Racing Club (Pergamino) vs. Dep. Villa Sanguinetti (Arrecifes) (L)

7: Argentino (Rojas) vs. General Rojo (L)

8: Dep. La Emilia vs. Dep. Central Buenos Aires (Zárate) (L)

9: A.C.F.A. (Ciudadela) vs. Regatas (San Nicolás de los Arroyos) (L)

10: Mitre (San Pedro) vs. La Fraternidad (Ing. Maschwitz) (L)

11: At. Baradero vs. Paraná F.C. (San Pedro) (L)

12: Coronel Brandsen (La Plata) vs. Nápoli Argentino (Ranelagh) (L)

13: San Lorenzo de Villa Castells (Gonnet) vs. Náutico Hacoaj (Tigre) (L)

14: Dep. Chascomús vs. Polideportivo Gonnet (L)

15: Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) vs. Vélez Sarsfield (Mercedes) (L)

16: At. Roque Pérez vs. Unidos (Lisandro Olmos) (L)

(L) Hacen de local en el primer partido.