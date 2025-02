El MEP volvió a ceder y el blue se mantuvo estable. Leve baja del riesgo país y suba de bonos. Una clave: el nuevo dato de déficit.

Tras una caída de los dólares financieros y la brecha con el oficial en el nivel más bajo desde 2019, el mercado volvió a aparecer atravesado de versiones sobre la aceleración de la salida del cepo cambiario. La posibilidad de reforzó porque volvieron a darse indicadores positivos: acciones y bonos al alza.

El dólar blue cerró a $1135 en las cuevas y arbolitos del microcentro porteño, mismo valor frente al día anterior. En este caso, acumula una caída de $55 en lo que va del mes (-4,6%) y en todo el año subió apenas $110 (+10,7%).

En cuanto a los bonos soberanos de deuda, hoy los títulos argentinos vuelven a operar al alza, a pesar de haber iniciado el día en rojo. Los Bonares avanzan un 1,78% (AL35D) y los Globales, un 1,52% (GD41D). El dólar MEP cotiza a $1072,15, una baja de $3 con respecto al cierre anterior (-0,3%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) sube $4,3 este miércoles y aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1108,94(+0,4%)

El riesgo país cede una unidad y se ubica en 745 puntos básicos (-0,13%), también el valor más bajo desde marzo de 2019.

El Gobierno había dado un nuevo paso el viernes hacia la eliminación por completo del Impuesto PAIS, ya que desde diciembre ampliará el límite de importaciones eventuales (courier) desde los US$ 1.000 actuales hasta los US$ 3.000. De estas compras, no pagarán aranceles los primeros US$ 400, siempre y cuando se traten de productos para uso personal.

Otro dato positivo que alimentó el renovado optimismo del mercado es el superávit comercialenero-octubre difundido hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec): US$ 888 millones. Son once meses de saldo positivo.

En ese contexto, volvieron al mercado los rumores sobre la eventual decisión del gobierno de avanzar con más liberalizaciones de los controles cambiarios antes de fin de año, pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, había afirmado días atrás que eso recién ocurrirá el año próximo. El presidente Javier Milei incluso estableció un cronograma mínimo de cinco meses para que eso ocurra.

Hoy, un tweet del legislador porteño Ramiro Marra, ligado a la actividad financiera, activó las usinas de versiones, a las que se sumaron varias usinas del oficialismo.