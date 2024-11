¿Cuáles serán los tres días no laborables con fines turísticos y feriados de 2025?

Lo confirmó el Gobierno a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. Cómo quedará el calendario.

El Gobierno confirmó los feriados de 2025 y fijó los tres días no laborables con fines turísticos. Se trata del 2 de mayo, el 15 de agosto y 21 de noviembre, según reflejó el Decreto 1027/2024 publicado este jueves por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial.

El documento cita en sus considerandos a la Ley N° 27.399, que faculta al Gobierno a fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables que deberán coincidir con los días lunes o viernes, con el fin de impulsar el turismo interno en nuestro país.

“Tales días están relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo.”, agrega la normativa, que lleva las firmas de Javier Milei y su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El 2 de mayo del año próximo caerá viernes, por lo que permitirá generar un fin de semana largo, debido a que en la jornada anterior se conmemora el Día del Trabajador.

En tanto, el 15 de agosto también será viernes en 2025, y dará inicio así a la conmemoración del paso a la Inmortalidad de José de San Martín, reservada cada año para el 17 de agosto, fecha en que murió en Boulogne-sur Mer, Francia.

Mismo día caerá en 2025 el 21 de noviembre, día posterior al Día de la Soberanía Nacional, jornada que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado. Desde su incorporación al calendario oficial, esta última fecha suele trasladarse para generar fines de semana largos. Este año, el feriado del Día de la Soberanía se celebró el pasado lunes 18 de noviembre.

En total, 2024 sumó 19 días festivos, distribuidos entre feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.

Las fechas fijadas por el Gobierno para 2025, de todos modos, no contarán como feriados sino como días no laborables con fines turísticos. Esto implica que las empresas tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados.

Además, según información oficial, “la diferencia con el día feriado radica en que en los días no laborables no se están cumpliendo prestaciones adicionales o extraordinarias asimilables a las horas extras, por lo cual el devengamiento en todos los casos es un salario diario normal se cumplan o no tareas”.

¿Cuáles son los feriados 2025 en Argentina?

Feriados Nacionales Inamovibles:

1° de enero (miércoles): Año Nuevo

3 y 4 de marzo (lunes y martes): Carnaval

24 de marzo (lunes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril (miércoles): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril (viernes): Viernes Santo

1° de mayo (jueves): Día del Trabajador

25 de mayo (domingo): Día de la Revolución de Mayo

20 de junio (viernes): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio (miércoles): Día de la Independencia

8 de diciembre (lunes): Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre (jueves): Navidad

Feriados Nacionales Trasladables: