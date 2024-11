Golía en la presentación de la Oferta Educativa 2025 de Chacabuco

El Dr. Rubén Darío Golía encabezó este martes el acto en donde fue presentada la Oferta Educativa 2025 de secundario, terciario y universitario para Chacabuco, además de talleres, con una oferta que cuenta con alrededor de un centenar de opciones.

“Son días importantes, de decisión para ustedes, que seguramente estén viendo las posibilidades. No es una decisión fácil, porque puede marcar gran parte de la vida, de la juventud, pero también hay que saber que no es determinante ni dramático, por ahí se puede elegir una carrera, darse cuenta que no es lo que te gusta, y luego cambiar. Pero sí es importante tener diferentes opciones para que esa elección sea lo mejor posible”, comenzó en su alocución el Intendente Municipal, dirigiéndose a los jóvenes presentes.

“Para nosotros el arraigo es un tema muy importante, que quien así lo desee pueda estudiar, trabajar y desarrollarse en Chacabuco. Estamos haciendo un gran esfuerzo junto a la UTN, también junto a la Universidad de Hurlingham y próximamente tendremos el convenio con la UBA para tener el CBC para todas las carreras relacionadas a la salud de esa Universidad. Chacabuco tiene una necesidad de profesionales de la salud, faltan especialistas en determinadas áreas, por lo que queremos incentivar eso desde el Estado Municipal”, continuó el Dr. Golía.

Acto seguido, la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo, agradeció a los presentes, mencionando el fuerte trabajo articulado entre Municipio, Jefatura y las distintas instituciones educativas, además de los nexos con el Gobierno de la Provincia. Castronuevo resaltó la dedicación de la comunidad educativa para brindar una educación de calidad y cada vez más amplia para Chacabuco.

La jornada, desarrollada en el Polideportivo Municipal, contó con los stands de las distintas universidades e institutos que ofrecerán carreras y talleres de formación para el próximo año, entre ellos, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad de Hurlingham, Centro de Formación Profesional, Instituto Superior de Formación Docente Nº 131, Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 67, Universidad Fasta, Universidad Siglo 21, Centro de Altos Estudios, Instituto Freire, Instituto Ágora, Centro de Educación Agraria Nº 29 e Instituto Proyectar.

Cabe recordar que, entre la oferta educativa, se encuentran las siete carreras de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), las cuales son las Licenciaturas en Organización Industrial y en Administración Rural; además de las tecnicaturas universitarias en Industrias alimentarias; en Mantenimiento industrial; en Mecatrónica; en Programación y en Higiene y Seguridad.

Además, gracias al convenio con la Universidad de Hurlingham, Chacabuco contará nuevamente con la Licenciatura en Educación y el CBC de 24 carreras del ámbito de la salud de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre otras.