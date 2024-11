Leptospirosis en Coronel Vidal: versiones encontradas sobre la muerte de la niña

La Municipalidad de Mar Chiquita señaló en un comunicado que el fallecimiento de la nena de 2 años en la localidad de Coronel Vidal no fue por leptospirosis, pero desde la Justicia señalaron que “faltan estudios complementarios” para descartar esto.

La muerte se registró el domingo pasado, en medio de un brote de leptospirosis que afecta a al menos 20 perros en la zona, y la víctima fue identificada como Ernestina Trinidad Mora. Ayer, los familiares de la nena, a través de las redes sociales, afirmaron que la menor tenía todos los síntomas de la enfermedad y que en la guardia del hospital sólo le recetaron ibuprofeno.

En tanto, en las últimas horas, desde la Municipalidad local comunicaron que “la Fiscalía, a cargo del Dr. Ramiro Anchou, y a instancias del Cuerpo Médico Forense, se estableció que el lamentable fallecimiento de la menor el pasado domingo no tiene vinculación con el brote de leptospirosis existente en Coronel Vidal”.

“A raíz de lo sucedido, el fiscal Anchou efectuó la citación correspondiente para mañana a la familia para dialogar sobre la causa. Al mismo tiempo, el municipio se encuentra a entera disposición de familiares, seres queridos y allegados que transitan este doloroso momento que conmociona al Partido de Mar Chiquita”, agregó la comuna.

Sin embargo, el mismo fiscal Anchou aclaró que no se debe descartar aún la posibilidad de que la nena haya muerto por leptospirosis. “La información que descarta de plano la leptospirosis del caso de Coronel Vidal no es así, porque faltan estudios complementarios”, apuntó.

Y agregó: “Hay que efectuar una anatomía histopatológica sobre las muestras para poder afirmarlo. No podemos ser categóricos: no se puede decir con certeza ni descartar, hasta tanto no se realicen estos exámenes complementarios”.

Fuente: dib.com.ar