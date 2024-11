Pichetto: “Cuando la gente mira para atrás y ve el gobierno de Alberto y de Cristina se queda con Milei”

El diputado nacional y Presidente del Bloque de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, analizó los primeros once meses del gobierno de Javier Milei, y aseguró que en la memoria colectiva de la gente, a pesar de la crisis que se vive actualmente, “está presente el gobierno desastroso de un personaje desastroso que fue el peor presidente de la historia, Alberto Fernández”.

En esa línea, el legislador dijo en una entrevista por radio Füturock: “Cuando la gente mira para atrás y ve el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, se queda con (Javier) Milei. Si la polarización es Milei y el pasado, sin duda gana Milei, cuando la gente se acuerda de Alberto Fernández se quiere matar”.

Sobre la gestión económica de Javier Milei, Pichetto señaló que “estamos viviendo una situación muy dura, el Gobierno va a lograr bajar la inflación, a fin de año probablemente tenga dos puntos, es un hecho positivo, pero hay que empezar a mirar a la gente, que no puede pagar el transporte cuando va a trabajar, el consumo en el supermercado ha bajado y no se ha recuperado empleo“, indicó.

Asimismo, sostuvo que “el diseño del plan de estabilización es muy parecido al de (José Alfredo) Martínez de Hoz, es muy parecido al del ’78, hay que leer un poco de historia“, precisó, y agregó: “Es importante que al Gobierno le vaya bien, pero bajar la inflación, lo ha hecho mediante un mecanismo de recesión”.

Sobre la participación de los gobernadores en la escena política, Pichetto analizó que “los gobernadores están muy condicionados por una realidad muy dura, no hay obra pública, no hay financiamiento, todo eso se ha paralizado, yo mismo apoyé el plan de inversiones de la ley bases, el RIGI, si no haces caminos, no mejoras la intercomunicación, no reparás el ferrocarril de cargas, es muy difícil que las inversiones se puedan concretar”.

El Gobierno bonaerense y la posible candidatura de CFK

En particular sobre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y de cara a las elecciones de medio término de 2025 con una posible candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el legislador expresó que “es un gobierno bastante malo, tiene graves dificultades de tipo financiero, dejó de correr el flujo que le manda nación, la seguridad es una catástrofe, es tierra de nadie, avanza el juego, la prostitución, la migración interna que no para de crecer en términos de pobreza”.

En esa línea, sostuvo que es posible que Fernández de Kirchner sea candidata en las elecciones de medio término, pero apuntó que “en un esquema de polarización no le va a alcanzar, porque se repiten, está todo agotado, la primera aparición que hace es con un curita villero, con la visión política del pobrismo, no existe más eso, nos liquida como país”.

Para cerrar, puso el foco en el avance de la migración de países vecinos, asumiendo tener una mirada “políticamente incorrecta”. Cuestionó que no haya “una política de Estado poblacional como tienen los países del mundo”, y argumento que “mientras tanto siguen ingresando pobres de países colindantes”. Y concluyó: “Sin política migratoria esa es una bomba que en algún momento va a explotar”.

fuente: dib.com.ar