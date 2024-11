Tras el triunfo de Trump, EEUU apoyó a Argentina en el juicio contra el fondo Burford

El gobierno de Javier Milei recibió un guiño de Estados Unidos en la disputa legal con el fondo buitre Burford por la expropiación de YPF. El Departamento de Justicia le pidió a la jueza Loretta Preska que rechace el pedido del demandante para quedarse con activos de la petrolera para cobrar el fallo de 16.000 millones de dólares.

La noticia se conoció después del triunfo de Donald Trump en las elecciones. El gobierno de Milei espera que la vuelta al poder del republicano sirva para desactivar varias bombas en el frente financiero y una de ellas es este millonario fallo.

El Departamento de Justicia dijo que la orden de turnover de las acciones de YPF que piden los fondos Burford y Eton Capital «viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos» y le pide a Preska que la rechace, según informó el abogado Sebastián Soler en X.

«Este amicus curiae del Gobierno de los Estados Unidos en el caso de la expropiación de YPF era esperado», dijo el analista Sebastián Maril. Agregó que el Departamento de Justicia sostiene que se violan ciertas leyes locales y al mismo tiempo se abre las puertas para que haya algún tipo de reciprocidad para la Argentina en el futuro haga lo mismo con alguna empresa o un activo soberano norteamericano. «Esto no afecta el fallo de los US$ 16.000 millones, esto no afecta al alter ego y esto no afecta la apelación», explicó el director Regional de Latam Advisors.

Los fondos Burford y Eton Capital solicitaron que la Argentina entregue un tercio de las acciones de YPF como garantía de pago de la sentencia, mientras que ocurre en forma paralela el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La defensa argentina se negó y los demandantes comenzaron un proceso para detectar activos que puedan ser embargados.

En septiembre, el gobierno estadounidense había pedido tiempo para evaluar si presentaría un escrito acerca del pedido de los demandantes de que la Argentina entregue sus acciones de YPF. En concreto, había pedido poder dar su opinión un día después de las elecciones presidenciales en EEUU.