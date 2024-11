Sesión N° 1000 del Concejo Deliberante: Golía participó de una jornada de reconocimiento a la democracia

Anoche se llevó adelante en el Patio de los Intendentes del Palacio Municipal la sesión N° 1000 del Honorable Concejo Deliberante, desde el retorno a la democracia en 1983. Allí estuvo presente el Dr. Rubén Darío Golía, quien encabezó el acto junto al Presidente del cuerpo, Lic. Tomás Domínguez; y la Secretaria, Dra. Estefania Rodríguez.

En primer término, fueron reconocidos los 18 concejales y concejalas actuales del cuerpo legislativo, tras ello, se hizo un reconocimiento a los ex Intendentes de la democracia, Mario Lalla, Julián Domínguez, Horacio Recalde y Victor Aiola, Mauricio Barrientos y se mencionó también a Osvaldo Rodrigo. Acto seguido, llegó el turno del reconocimiento a los ex Presidentes del Concejo Deliberante y a la diputada provincial, Micaela Olivetto.

El Lic. Domínguez tomó luego la palabra, en donde realizó una historización de la importancia democrática y del cuerpo legislativo en particular, haciendo hincapié en algunos de los puntos más importantes desde la asunción de la actual gestión, en diciembre de 2023. También agradeció a los trabajadores, al cuerpo de concejales de todas las fuerzas, al Dr. Golía y ex Intendentes presentes.

El cierre del acto estuvo a cargo del Dr. Rubén Darío Golía, quien comenzó su alocución afirmando: «Quiero hacer un reconocimiento y homenaje a todos los que lucharon para la vuelta a la democracia, a quienes están y quienes no están, quienes dejaron su vida por pelear por ella y encarnar los sueños de los argentinos».

«Celebro que estemos todas las fuerzas políticas acá reunidas, celebrando la democracia, poniendo a Chacabuco por encima de cualquier otra cosa. Hoy en la democracia no alcanza con votar y ser votado, sino que hay otras respuestas para dar. Todos estos años aún no fueron suficientes para saldar las deudas pendientes con el pueblo argentino. Pero hoy, que está de moda la antipolítica, no tengo dudas de que lo mejor es ampliar la participación y mejorar la calidad de nuestras instituciones», continuó el Intendente Municipal, quien luego dio paso al cierre de la Sesión N° 1000.